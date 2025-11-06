ITF旅展刷卡回饋最高破萬 抽環遊世界獎
[NOWnews今日新聞] 年度最受矚目的「2025 ITF台北國際旅展」將於明（7）日至10日於台北南港展覽館盛大登場，看準民眾年底旅遊旺季需求，銀行也針對ITF旅展及多家知名旅遊平台，推出線上、線下三重優惠活動，不論是親臨展場，還是在家輕鬆下單，都能享有專屬獨家好康，優惠疊加最高回饋破萬元，甚至有銀行加碼再抽豪華百萬環遊世界大獎。
聯邦銀行
另外，旅展期間凡於雄獅旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、老爺酒店、凱撒連鎖飯店等精選旅遊及飯店，刷聯邦信用卡單筆消費滿5000元即可現場兌換家樂福提貨券，好禮雙重送、回饋超有感。
至於無法親臨現場的卡友也有好康，聯邦銀行也與易遊網及Trip.com攜手合作推出線上消費現折優惠，至11月13日在易遊網線上旅展領取限量優惠折扣碼並透由APP下單，刷聯邦信用卡單筆滿6000元現折800元，不論自由行、機加酒或套裝行程讓能輕鬆入手。
此外，搶搭這波旅遊熱潮，聯邦銀行與Trip.com推出「週四聯邦日」活動，至12月31日，每週四於專屬網頁領取限量優惠折扣並使用聯邦Visa信用卡結帳，全球機票、飯店滿額現折1200元，日韓機票滿額現折2000元，搭配聯邦賴點卡再享海外一般消費最高3%回饋無上限，手機下單就能輕鬆規劃行程賺旅遊回饋金。
除了展場與線上優惠外，聯邦卡友也可搭配「聯邦陪你輕鬆玩世界」專案活動，讓回饋再放大，12月31日前於指定旅遊通路包含航空公司、旅行社、飯店及旅遊網站，跨通路累積滿額即贈刷卡金，分期消費回饋再加碼，最高可領9000元刷卡金。
星展銀行
星展銀行也有多重刷卡優惠，旅遊最高21%，再加碼豪華百萬環遊世界抽獎活動，讓卡友刷出高回饋，輕鬆成為消費贏家。其中，11月底前於雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、東南旅遊、五福旅遊等指定旅行社刷星展卡，只要分期消費達指定門檻並完成活動登錄，最高可享7000刷卡金。
星展另攜手Trip.com推出限時機票優惠，11月28日中午12點起，星展卡友可獨家搶購台北直飛首爾或釜山單程機票，只要999。刷星展卡訂購海外飯店，最高再享21%超值優惠。此外，11月底前，每週三於易遊網App刷星展卡預訂國際機票，未稅金額滿5000元且輸入折扣碼「dbsfly600」，現折600元；若於國泰航空官網購買指定航點機票，每筆訂單滿10000元（不包括附加費和稅金），輸入優惠編號「CXDBSTW25」，再享現折1000元。
不僅如此，無論是網購或旅遊刷卡消費，還能加碼參與「環遊世界挑戰賽」至12/31止，刷卡金額超過20000元，超過部分可再享1%加碼回饋，刷滿100000元更可享2000元高額回饋，回饋名額限量依登錄名單先後排序認列，而活動期間內，任刷一筆星展卡，還有機會抽中百萬環遊世界大獎。
