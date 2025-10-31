ITF旅展宜蘭優惠衝一波！瓏山林48折、綠舞祭4大好康

瓏山林蘇澳推家「2天1夜小旅行」專案，特價10800元。瓏山林飯店提供

記者徐力剛／台北報導

2025 ITF台北國際旅展將於11月7日登場，近期有規劃前往宜蘭旅遊的小資族，想搶便宜不可錯過，瓏山林企業旗下2館蘇澳瓏山林、中和瓏山林祭出超低住房餐飲折扣，綠舞國際觀光飯店住房3.6折起，聰明省錢旅遊品質不打折。

蘇澳瓏山林飯店旅展優惠，即日起至11月14日，推出最低48折起的住宿優惠「2天1夜小旅行」、「3天2夜慢旅行」與「年後出遊輕旅行」3大專案，其中「2天1夜小旅行，每房10800元」專案，任選2人、3人、4人入住，並依入住人數提供不同餐點。「3天2夜慢旅行，每房15200元」專案，選擇「一次住宿2晚」或「一次入住2房」使用方式。「年後出遊輕旅行，每房6888元」專案為住宿搭配早餐，旅人可自由安排餐點、行程，超級彈性。泡湯加碼「冷、溫雙泉 湯屋券」下殺41折，買5張送1張，每張1600元。旅展優惠加送「免費加1人泡湯」適合小家庭使用。

紅餐廳旅展推出「中式4人份套餐券」，超值價1999元。瓏山林飯店提供

瓏山林台北中和飯店旅展優惠即日起至11月10日，紅餐廳「中式4人份套餐券」特價1999元，國際酒吧推出「西式2人份套餐券」1699元，無論中式、西式買10張再送1張，最低51折。旅展限定「囍藏綻禮住宿券」超值價7999元，原價20360元，旅客能入住高樓層、雙面採光的19坪套房，並享有法式甜點與氣泡酒迎賓禮。

看好普發現金入袋商機，綠舞國際觀光飯店線上旅展、2025 ITF台北國際旅展同步祭出最低3.5折超殺優惠，限時加碼4大好康，11月30日前持旅展券完成預訂，並於2026年1月31日前入住，入住豪華湖畔Villa就送「玥房型住宿券」乙張；享旺日免加價、大旺日加半價；週一至週四入住再享黑RURU CAFÉ人氣咖啡廳、擼LALA Sweets撸貓下午茶或日式味噌小火鍋午餐3選1；若安排三天兩夜，再加贈午餐小火鍋，一次把普發金翻倍放大。

11月30日前持旅展券完成預訂，入住豪華湖畔Villa就送「玥房型住宿券」乙張。綠舞飯店提供

「豪華庭園Villa」、「豪華湖畔Villa」推出旅展獨家優惠，送2人免費入住，再享日式體驗5選2與虛擬高爾夫，市價12248元。週一至週四入住加送經典3選1，一次擁有多重驚喜。旅展好禮加碼送，旅展現場及線上旅展單筆消費住宿券達20000元，還有機會獲得市價57200元的「豪華湖畔Villa住宿券」。

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！