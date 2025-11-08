ITF旅展打造「嘉義市館」 黃小柔分享獨「嘉」景點
ITF台北國際旅展盛大登場，除了有航空公司、星級飯店、旅宿業者參展外，嘉義市政府也特別打造「嘉義市館」，邀請3家旅宿業者及8家伴手禮業者共同參展，另外也請來嘉義市出生的知名藝人黃小柔，與民眾進行有獎徵答活動。
主視覺「嘉市好旅行」 多家旅宿、伴手禮業者參展
民眾舉手踴躍回答，活動舞台前擠滿人潮，想拿特色好禮，ITF台北國際旅展登場，嘉義市政府特別打造「嘉義市館」，以「嘉市好旅行」做為主視覺，更邀請嘉義市出生的知名藝人黃小柔出席活動，分享「獨嘉旅遊景點」，大讚嘉義市充滿幸福，好吃好喝、好玩好住，什麼都有！
黃小柔出席活動宣傳嘉義市。圖／台視新聞
嘉義市館現場集結多家旅宿與伴手禮業者共同參展，以嘉義市傳統工藝與創新精神，展現「嘉市好旅行」的主題精髓。還推出多種限定旅遊優惠及互動活動，消費滿額就可參加夾娃娃機抽獎，有機會得到價值萬元的行政套房住宿券及嘉義市特色伴手禮。
「320+1嘉義市城市博覽會」 12/12-12/28盛大登場
另外在12/12-28「320+1嘉義市城市博覽會」將盛大登場，嘉義市觀光新聞處副處長表示，+1不只代表嘉義市，+1還代表著大家一起來，全嘉義市都是展區，有17個展覽場域、超過30場的演出，展現這座擁有321年諸羅古城的創新魅力。只要規劃兩、三天小旅行，就能讓嘉義市以熱情與濃厚人情味，溫暖冬季的旅遊心情。
12/12-12/28「320+1嘉義市城市博覽會」將登場。圖／台視新聞
台北／劉芝宇、張信智 責任編輯／施佳宜
