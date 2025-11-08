ITF旅展桃園館登場 觀光大使葉舒華助陣推廣旅遊與美食

桃園市觀旅局提供

「二０二五ＩＴＦ台北國際旅展」於十一月七日至十一月十日在台北南港展覽館一館舉辦，為期四天的旅展，其中桃園館 結合「桃園觀光大使葉舒華」一同推廣桃園觀光，從大龍門旅遊廊帶到珍珠海岸，從探索北橫到旅遊體驗、桃園美食，每個角落都散發著桃園獨特的風情，活動期間還有機會拿到「桃園觀光大使葉舒華」限量小卡。

桃園市政府觀光旅遊局七日表示，今年展館規劃別出心裁，不僅融入「桃園觀光大使葉舒華」親自走訪桃園景點的美照，還推出粉絲限定好康，凡於現場購買「桃園台灣好行四線聯票三日券」，即可解鎖「舒華限量小卡」乙張(數量有限，送完為止)。

觀光旅遊局指出，桃園館內規劃豐富多元的活動，現場更安排六大ＤＩＹ手作體驗，包括桃園觀光工廠的「祥儀機器人夢工廠」太陽能小汽車組裝與「七七巧克力共和國」繽紛甜甜圈創意家、親子同樂的「小人國主題樂園」彩繪萬花窗與「渴望會館」手作泰迪熊娃娃，透過互動更能深入了解桃園文化與節慶魅力。

旅遊局提到，此次集結多家桃園優質單位共同參展，「食、宿、遊、購、行」五大補給品，桃園館不只是展館，更是一場親身體驗桃園魅力的旅程。多元活動、限量好禮、互動體驗，每一刻都充滿驚喜與感動，旅展首站，非桃園館莫屬。