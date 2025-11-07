ITF旅展業者看好普發一萬效益 買氣成長上看3成

（中央社記者黃巧雯台北7日電）ITF台北國際旅展今天登場，由於普發現金新台幣一萬元最快下週就能入袋，有旅遊業者趁機推出多款萬元有找的出國行程，預估業績有機會較去年成長3成。

ITF台北國際旅展今天起至11月10日在台北南港展覽館一館舉行，今年有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，加上全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達1600格。

易飛網國際旅行社副總經理李道珩、可樂旅遊直售系統總經理李季柏接受媒體聯訪時都看好普發現金一萬元的效益。李季柏表示，不僅對於觀光旅遊，對消費市場將是大利多。

李道珩表示，這次旅展針對越南、韓國旅遊推出多款萬元以下，長線部分，歐洲線最高可優惠1萬5000元，預計買氣較去年同期成長3成以上，目前觀察仍以短線日本、韓國、越南詢問度最高。

可樂旅遊同樣推出萬元有找的出國行程搶客，李季柏舉例，韓國首爾、清州5天行程，旅展現場一人只要7900元起，針對正值旅遊淡季濟州島，也祭出兩人成行1萬8888元起優惠。

李季柏指出，還依據假期長短，另推出澳門、香港、日本以及歐洲等行程，預計這次買氣至少成長2成、上看3成。

李季柏表示，由於航空公司機位供應量充裕，機票價格較去年同期下修，加上今年因關稅問題，第3季旅遊市場價格雪崩式下滑，儘管不確定明年整體市場狀況，但推估至少明年寒假前國外旅遊市場將相當便宜。

另外，交通部觀光署位於展館一樓的「台灣館」，今天以沉浸式「山海共感」旅行驚喜亮相，讓參觀的民眾享受結合自然、科技與文化的沉浸式旅遊體驗。

觀光署表示，為推廣星級旅館，特別設置活動機台，讓民眾挑戰對星級旅館的認識，透過遊戲答題，即有機會獲得上萬元住宿券。（編輯：謝雅竹）1141107