ITF旅展華信航空推出離島慢旅行 國內2天1夜3,299元起
秋冬正是旅遊的好時節，華信航空配合2025年ITF台北國際旅展11月7日至10日盛大展出，特別推出限時「買一送一」優惠，金門、澎湖自由行兩人總價只要新台幣6,666元起，行程含來回機票與市區飯店住宿，可自由選擇搭乘華信航空台北、台中或高雄出發的航班。此外，花東與離島自由行2天1夜只要3,299元起，指定商品第2人還可享有最高1,111元優惠，親友相揪出遊最划算，華信航空帶你玩GO台灣之美。
華信航空台北、台中、高雄每天共有18班直飛金門航班，為北中高三地前往廈門小三通旅客提供便捷的機票、船票及接送服務。旅展期間推出金廈小三通自由行2天1夜組合價只要5,999元起，另享廈門五通碼頭豪華貴賓室體驗、4人成行再加贈20吋行李箱，優惠好康不容錯過。
華信航空為愛飛行，旅展現場配合「愛心同行」專案，特別針對身心障礙族群與家庭設計，提供四人同行、買二送二優惠，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，即可享身心障礙者及陪同人員兩人免費，不僅包含機票與住宿，更全面納入無障礙規劃。華信航空提供從起飛到降落的貼心服務，包括地勤人員專業的一對一協助、完善的託運輪椅及輔具服務，確保旅客從出發到落地全程無憂，展現對無障礙旅遊的重視與支持，讓家庭能共享溫馨旅程，成為生活中最溫暖的幸福時光。
今年ITF旅展，華信假期包裝規劃多款國內旅遊行程，價格親民、選擇多樣，讓旅客以輕鬆預算享受花東與離島之美。今年連假多、旅遊需求旺盛，澎湖、金門、馬祖及金廈航線銷售皆表現亮眼，敬請旅客把握旅展各項超值優惠專案，輕鬆展開離島慢旅行。 查看原文
