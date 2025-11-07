ITF旅展開幕人潮爆滿 陳世凱：旅遊已成日常 國旅年2.2億人次拚破兆

記者李育道／台北報導

台北國際旅展開展。（圖／記者李育道攝影）

2025 ITF台北國際旅展今（7）日在南港展覽館熱鬧登場，總統賴清德、各部會首長與多位邦交國大使皆親臨開幕典禮，展現政府推動觀光的決心。交通部長陳世凱致詞時指出，國旅市場持續成長，旅遊已成為全民日常，並強調政府將全力推動「觀光產值破兆」目標，邀請產官學界共同努力，打造台灣觀光新高峰。

陳世凱表示，觀光署與ITF攜手推動國際旅展，是政府持續努力的重要方向，「其實觀光署努力不夠，還要再加上ITF的力量。」他並透露，行政院長特別交代，「各部會都是觀光部」，不僅交通部與觀光署要努力，全體政府團隊都要投入觀光發展。

廣告 廣告

台北國際旅展開展交通部長陳世凱致詞。（圖／記者李育道攝影）

談到國旅現況，陳世凱指出：「在疫情之前，我們的國旅人次大約是每年1.6億人次，而去年已經成長到2.2億人次，今年又比去年同期更多。」他認為，這顯示台灣觀光正在快速復甦，國人旅遊習慣也正在改變，「過去大家覺得久久出去玩一次，現在旅遊這件事已經融入日常生活。」

陳世凱也提到，交通部正推動「北迴之巔」與「微笑南灣」兩大計畫，作為台灣的觀光品牌名片，串聯各地亮點景區。他說：「目前台灣的觀光產值已達8,000多億元，未來希望透過這兩大計畫，達成總統設定的觀光破兆元目標。」他並向全場觀光夥伴喊話，呼籲「讓我們一起努力，讓世界看見台灣。」

更多三立新聞網報導

現場直擊／「16分鐘刷50萬」ITF旅展信用卡滿額禮 開展即秒殺…搶爆了

普發1萬加持！ITF旅展明登場 長汎最高折1萬、越捷「0元機票」搶客

專家公開ITF旅展必逛路線！「這館最搶手得先衝」 還有美來回機票2萬2

每日逾2千空位被浪費！高鐵11/10起「提前搭車得先換票」不得直搭自由座

