ITF旅展開幕 賴清德要國旅加油
ITF台北國際旅展7日開幕湧逾6.3萬人，賴清德總統也親自出席，大力推銷國旅，他說，現在假期增加、經濟成長，「人民有錢有閒」要引導去旅遊，但他也喊話國旅要加油，若觀光品質與花費差不多，國人恐選出國。旅遊業者不諱言，出國玩比國旅便宜，預期在多重利多助攻下買氣更熱絡。
賴清德表示，台灣以觀光立國，要推動無煙囪觀光產業帶動經濟造福國人，拚2030年國旅觀光產值破兆，旅遊分國旅與出入境，對台灣都重要，不能疏忽國旅，要再加強，今年有123個國家與城市參展，應協助國內業界赴各國參展。
賴指出，今年起有9次連假共33天，放假時間變多，並持續減稅，人民有錢有閒了，就要引導到觀光，國旅仍有挑戰，若觀光品質和花費差不多，國人可能優先出國，故國旅要加油，組成國家隊推動。
賴清德說，觀光業也要精進服務品質，與國際競爭，請交通部與觀光署提高並整合各縣市活動品質與效益。交通部長陳世凱提到，未來盼透過「北回之巔」與「微笑南灣」計畫告訴大眾，台灣還有很多好玩之處。
觀察旅遊市場，可樂旅遊直售系統總經理李季柏分析，航空公司機位供應充裕，機票價格與去年同期相比有下修，且關稅影響，第三季起旅遊市場價格雪崩下滑，雖不知明年狀況，但可確定明年寒假前，國外旅遊市場會非常便宜。李也說，「出國真的好好玩」，若有假期，出國玩比在台灣玩還便宜，若無法安排假期，可考慮在國內消費也是不錯選擇。
旅遊電商KKday表示，海外旅遊與國旅業績占比約七比三，解封邁入第4年，以日本為例，台灣民眾去過主力城市，如今二、三線城市交通發展，民眾也想玩得更深入在地，相信會出現小眾變大眾趨勢。
雄獅旅遊提到，受惠於普發1萬、國定假日增加、明年春節長達9天、寒假也延長等利多，旅展買氣熱絡，熱門目的地以歐洲穩居第一，日本次之、亞非第三。
