ITF旅展開跑！賴清德喊2030年國旅破兆 單身年收入62萬免繳稅可運用

【記者莊偉祺／台北報導】ITF台北國際旅展今開跑，總統賴清德喊出國旅於2030年達成兆元產值等3大目標，指出目前每年僅5000億元產值須加強，並舉單身租屋族每年收入62萬元不用繳稅，便可運用於國旅。

ITF台北國際旅展今（7日）至11月10日於台北南港展覽館一館開跑，今年共有多達123國家、城市參加，包含日本、美國、新加坡及菲律賓等都派代表來台，多達1600個攤位為近8年最多，主辦台灣觀光協會會預計4天參觀人次可突破去年（2024年為36萬4563人次）。

今日ITF旅展開幕總統賴清德於致詞時表示，希望善用台灣好山好水及美食都優勢，來帶動被稱為無煙囪產業的觀光產業，並喊出設定3目標，包含國旅於2030年達成兆元產值，也希望交通部成立專責單位以進行觀光產業鏈結合，還有目前國內旅遊每年僅5000億元產值要加強等。

賴清德指出，台灣觀光雖比起疫情前雖有成長，但可再加強！因今年連假就有9個多達33天讓國人有時間，加上目前經濟發展，幾乎所有社會制度都有被解決，並舉例如單身租屋族每年收入62萬元就可不用繳稅，支配所得增加便可運用於國旅安排。

賴清德也強調，目前國旅的挑戰非常大，就算連假增多但品質差不多，國人恐怕也會選擇出國玩，統計去年國人赴日旅遊就高達600多萬人次，更笑稱因交通便利等誘因，有人想飛日本離島可飛回台灣轉機在前往，顯示航線多元等因素都是旅遊助力之一。賴清德另指出，交通部近期推動台灣觀光以「北回之巔，微笑南灣」為主題，如南灣就可給名台灣夏威夷等增加推廣度，並表示自己從地方首長出身，談光觀可以談很多。

交通部長陳世凱則表示，總統曾講過要以觀光立國，交通部便一直以此努力，並強調不只交通部及觀光署，每個部會都可推動觀光。目前台灣觀光產值達8000多億元，將努力朝破兆元方向前進。

今日ITF旅展開幕時總統賴清德致詞。莊偉祺攝

ITF台北國際旅展今年共有多達123國家、城市參加。莊偉祺攝

ITF台北國際旅展今（7日）至11月10日於台北南港展覽館一館開跑。莊偉祺攝

