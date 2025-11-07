ITF旅展開跑 集結上千攤位祭出超殺優惠
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕，今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參展，集結超過40家大型旅行社、130家飯店餐廳、航空公司與主題樂園共襄盛舉，攤位總數突破1,600格，規模創歷年新高，展現疫後觀光復甦的強勁動能。
國旅主題串聯山海文化新體驗
國旅展區從北到南同樣精彩。觀光署「國家風景區旅遊亮點館」整合13處風景區與觀光圈，從阿里山日出到馬祖島嶼慢活；農業部展出小農與農遊體驗；客委會「客家館」主打文化旅行與美食；現場還有多個縣市展館以及特色攤商。
日本館最大規模 美國館回歸
最受矚目的日本館以史上最大規模登場，涵蓋滑雪、溫泉、賽車、火山與百貨購物等多元主題；「美國館」睽違七年重磅回歸，每日抽出台美不限航點來回機票。韓國館設有「朴寶劍Zone」拍照區與韓食試吃活動；泰國館推出「第二人免費」萬元有找行程。
航空公司優惠引爆 旅遊熱潮全面啟動
航空公司是今年旅展亮點之一。長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主題，展示第4代豪華經濟艙座椅並設AI拍照區；星宇航空全航線85折起，消費滿2萬元抽亞洲區商務艙機票；中華航空搭配鳳凰城新航線，推出全航線76折起。日本航空來回未稅7,700元起，達美航空主打西雅圖航線85折優惠。
五星飯店齊聚旅展現場 以實際行動振興國旅
旅展現場祭出飯店住宿券不到1折、餐券3.1折起的超值優惠，999元即可享五星美饌。
活動期間每日安排熊本熊、呆呆獸等吉祥物大遊行，《原子少年2》F.F.O、韓團GENBLUE幻藍小熊、影星連俞涵等接力登台，打造全台最熱鬧的旅遊嘉年華。
ITF台北國際旅展 | 售票資訊
展期時間：2025年11月7日～11月10日
展覽地點：台北南港展覽館 1館
展期票價：200元
