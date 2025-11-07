ITF旅展首日湧6.3萬人 業者祭超殺折扣 千萬刷手現身
ITF台北國際旅展開幕首日，湧入逾6.3萬人次，較去年成長8.87％，人氣買氣皆暢旺，老爺酒店集團出現「千萬刷手」掃購3千張住宿券，更出現多位百萬刷手，飯店及旅行社等業者都表示業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪皆為熱門商品。明日將迎來周末首日，盼持續衝高買氣及人氣。
雄獅旅遊表示，ITF首日開出紅盤，業績較去年同期成長1成5，受惠於萬元普發金挹注、國定假日增加、明年春節長達9天、寒假亦延長9天等多重利多，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷，旅展熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本次之，亞非地區則位居第三，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。
雄獅旅遊提到，明日將迎接ITF第一個周末假日，雄獅旅遊持續祭出優惠口袋商品，沖繩自由行4天 9,888元起；泰國芭達雅跨年5日21,999元起；瑞士冰川10日97,900元起；北義雙城送瑞士8日59,900元起。
可樂旅遊提到，現場人氣、買氣皆旺，熱賣商品前三名分別為日本、歐洲、韓國，其中歐洲又以瑞士及義大利詢問度最高，整體業績較去年旅展首日成長約2成，受惠於政府普發萬元加持，寒假前及農曆年後出發的高CP值商品成為本次旅展主力，長線商品詢問度也有明顯提升，訂單能見度已到明年第二季，樂觀預估今年業績有望較去年成長2成以上。
可樂旅遊說，明日是旅展的第一個假日，可樂旅遊將邀請《原子少年2》冠軍出道男團F.F.O親臨攤位，除了帶來精采演出，還分享赴佐賀拍攝旅遊Vlog與漫遊的心得；另針對迪士尼遊輪「迪士尼探險號」團體及自由行商品推出加碼優惠，現場下訂加碼送迪士尼遊輪行李吊牌、艙門磁鐵、可樂旅遊幣5000枚。
免稅商店昇恆昌也表示，今年除以台味懷舊風格打造展館，並導入冰菓室刮刮樂互動遊戲，參展民眾不僅有機會免費獲得最新款的iPhone 17，還有機會前往日本北海道，昇恆昌更大手筆送上價值六位數的挪威極光行程，是今年ITF旅展不能錯過的展區。
今年ITF日本館有超過200格攤位打破歷年參展規模，邀集自北海道、東北地區、關東、北陸、山陰山陽、九州、四國至沖繩等南北城市參展，現場推出近鐵電車周遊券全面9折、Nippon SIM最低6折起等產品，提供最新旅遊資訊、自由行配套、門票與交通券等展場限定優惠、填問卷送好禮等活動；展期間寶可夢「呆呆獸」將在香川縣攤位驚喜現身，參與活動就能加碼抽聯名周邊，明日更有超人氣吉祥物「熊本熊」在大會舞台活動及吉祥物大遊行跟大家相見歡。
日本館中的「北九州市」攤位人氣夯，據統計，目前台灣人到北九州市旅遊1年約5萬人，當局盼透過持續推廣觀光，目標拚1年7至8萬名台人到當地遊玩，希望多多益善，目前北九州市政府積極向航空公司接洽，希望今後有更多直航到北九州。
據介紹，北九州市主打「日本三大夜景之一」的皿倉山，由高處向下看距離近，美麗燈光盡收眼底，且北九州市距離福岡近，住宿與美食便利且便宜，另外北九州有「壽司之都」美名，在當地3大海域捕撈的漁獲豐富，新鮮又有嚼勁口感，具有悠久歷史的「小倉城」也在北九州，另外當地的甜點、慶典、燒咖哩等都相當知名，位於海邊的「唐戶市場」則是看海吃美食的好去處。
麗星郵輪推出ITF限定探索星號旅展優惠，包含北高雙港行程合購現折4,000元、高雄出發5日行程每晚加贈最高6,500元消費金等折扣；MSC地中海郵輪分別推出冬季、日韓春季及夏季等航程，早鳥優惠減6,000元；鳳凰旅遊推出麗星郵輪探索星號，那霸3日最低6,000元起；雄獅旅遊MSC榮耀號日韓6日，早鳥現折6,000元，旅展價42,900元起；可樂旅遊推出「迪士尼探險號」郵輪團體及自由行商品，每人最低41,888元起，現場下定除送行李吊牌、艙門磁鐵等禮品，還加碼贈可樂旅遊幣5,000枚。
今年參展航空推出多重折扣，中華航空購買指定航線享優惠7折起，現場購票可參加抽機票活動及贈Care Bears禮盒；長榮航空多條航線最低84折起，推出台北-洛杉磯來回含稅價26,423元起；星宇航空推出11月10日前購買機票或「星星相遇」產品，單筆滿20,000元可於現場參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程50,000哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名周邊等多項好禮。台灣虎航祭出仁川單程未稅1,199元起、東京羽田單程未稅1,799元起、名古屋單程未稅1,899元起；國泰航空則推出全球精選航點8折起，越捷航空更於旅展現場舉辦「0元機票大放送」扭蛋活動，每天抽出0元機票，於現場完成指定任務，就有機會抽中免費機票或限定艙等100％抵用券。
美國館自2017年後再度回歸，展期間每日推出抽機票活動；韓國館則以「韓食與韓流」為題，規劃「寶劍ZONE」全羅南道紫島打卡區，完成任務即有機會獲得拍立得合照，民眾於現場完成集章活動可獲限量贈品，每日推出道地韓食教學與試吃活動，包含安東燉雞、辣炒雞排、光州肉餅等，週末舞台時段「大韓航空知識挑戰賽」中，將送出2張台韓指定航線機票。民眾可把握多家航空抽機票的活動，到一樓展區購買來自世界各地的旅遊產品。
KKday於展期推出限量自由行配套行程、票券，包含東京哈利波特影城門票買一送一、豪華版關西享樂周遊券買一送一，以及限時特價酷航北海道6天6,388元起等，現場玩拉霸還可抽機票；雄獅旅遊則推出團體遊優惠口袋商品，沖繩自由行4天9,888元起、泰國芭達雅跨年5日21,999元起及瑞士冰川10日97,900元起等優惠產品。
旅展現場也有多項鐵道相關產品行程等鐵道迷來選購，台鐵販售廣受好評的台鐵便當並邀請民眾拍照留影，分享鐵道旅遊故事，現場完成打卡分享即可獲得精美小禮乙份。雄獅旅遊推出藍皮解憂號旅展限定「南國漫讀節限定列車」每人1,280元；「紫斑蝶高屏3日」搭藍皮、到茂林看紫斑蝶，每人5,999元起；台灣高鐵推出「高鐵假期」多項優惠，單筆滿10,000元贈高鐵假期1,000元抵用券，滿額可抽星宇航空不限航點來回機票乙張。
