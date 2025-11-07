ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了

記者李育道／台北報導

2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。

雄獅「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元。（圖／記者李育道攝影）

雄獅旅遊表示，開展首日業績較去年同期成長約15%，受惠於普發金、春節與寒假延長等利多，買氣明顯升溫。熱門目的地依序為歐洲、日本與亞非地區，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元，另有3筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場全面回溫。

廣告 廣告

可樂旅遊同樣業績亮眼，首日業績較去年成長約兩成，熱賣前三名為日本、歐洲與韓國。（圖／記者李育道攝影）

可樂旅遊同樣業績亮眼，首日業績較去年成長約兩成，熱賣前三名為日本、歐洲與韓國，其中歐洲線以瑞士、義大利最受歡迎。業者指出，寒假與年後出發的高CP值商品最受青睞，訂單能見度已延伸至明年第二季，整體業績可望年增逾兩成。

中華航空以「Fly Beyond Boundaries」為主題打造繽紛展區，現場結合AI互動與「Care Bears」聯名活動人氣爆棚。華航同步祭出線上旅展優惠，全航線76折起，歐洲航線台北－羅馬22,446元起、布拉格23,650元起，美澳航線不到2萬元，12月3日開航新航點「台北－鳳凰城」19,440元起，購票登錄再抽不限航點機票。

長榮航董座林寶水與總經理孫嘉明展前在攤位上玩拍貼機。（圖／記者李育道攝影）

長榮航空展場以Y2K繽紛風打造「這個世界就是我的遊樂園」主題，推出全航線特價優惠，日韓航線未稅價最低6,090元起、東南亞航線4,535元起、歐美線含稅約2.6萬元起。另設AI互動拍照區與趣味扭蛋抽抽樂，吸引粉絲排隊體驗。

星宇航空打卡牆超可愛。（圖／記者李育道攝影）

星宇航空則以「穿越未來之門」為主題，結合「SNOOPY星際漫遊」航班元素，祭出全航線85折起優惠，並首度推出「星星相遇」機加酒組合，主打星野集團日本飯店方案，如北海道星野TOMAMU五日34,600元起、東京五星飯店五日28,600元起。單筆滿2萬元可抽亞洲不限航點商務艙機票與星宇哩程，現場人潮擠爆展區。

廣告 廣告

開展首日，各家不僅業績亮眼、優惠更是琳瑯滿目。業者提醒，週末還有多項限時加碼與獨家商品登場，民眾把握展期四天，親臨現場搶優惠、規劃下一趟夢想旅程。

長榮航模型飛機成熱門打卡景點。（圖／記者李育道攝影）

更多三立新聞網報導

普發1萬點火旅展買氣！豪客刷千萬掃3千張住宿券 週末加碼拚爆單

ITF旅展「千萬刷手」現蹤了！老爺集團曝民眾身分 還有人一次刷400萬

ITF旅展優惠攻略一次看！住宿券下殺1折餐券709元 美國館天天抽機票

ITF旅展開幕人潮爆滿 陳世凱：旅遊已成日常 國旅年2.2億人次拚破兆

