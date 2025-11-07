ITF旅展「千萬刷手」現蹤了！老爺集團曝民眾身分 還有人一次刷400萬

記者李育道／台北報導

2025 ITF台北國際旅展今（7）日在南港展覽館開幕，現場人潮與買氣同步爆發。下午約15時，老爺酒店集團攤位驚見「千萬刷手」出沒，單筆消費金額突破千萬元，成為全場焦點。

老爺酒店集團表示，該名千萬刷手為熟面孔老客人，幾乎年年現身旅展，今年再度出手不凡，一口氣購入3000張聯合住宿券。該住宿券可通用於全台老爺旗下據點，包括新竹老爺、南港老爺行旅、知本老爺等，「只要一張就能入住全台」，是高端客層最愛搶購的長期儲值方案。

除千萬級買家外，現場另有兩名「百萬刷手」同樣掀起話題，其中一人刷下約400萬元，另一人也達200萬元。業者表示「聯合住宿券推出後，非常受歡迎，不管是散客還是企業集團，都會特別到現場購買。」業績部分，今年也比去年還要好。

「2025 ITF台北國際旅展」今（7）日至10日在台北南港展覽館一館登場，今年規模再創新高，集結123個國家與城市參展，號召超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位總數達1,600格。

主辦單位指出，開展首日人潮踴躍，上午10點前就有民眾排隊入場，開展後16分鐘內，信用卡消費滿額50萬元的限量禮即全數兌換完畢，顯示民眾消費力驚人。現場入場速度亦相當快，統計顯示開展首小時便湧入約1,000人次，買氣與人氣同步沸騰。

