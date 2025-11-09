ITF旅展》單日入場破12萬人！「3大飯店」衝出千萬業績，還有哪些商品值得看？

2025 ITF台北國際旅展今（9）日邁入第3天，現場湧現長長排隊人潮，買氣明顯勝過去年。據台灣觀光協會統計，信用卡滿額禮兌換金額前3日突破1.2億元，年增約20%；今日入場人次達12萬3,654人，為近年同期新高。晶華、老爺、海霸王飯店集團連3天衝出千萬業績；旅行社中，可樂旅遊業績成長35%、雄獅與東南旅遊也分別成長2至3成，整體業績預期將比去年同期成長3成。

哪些旅遊商品最熱賣？

今年旅展的關鍵字是「提前規劃」與「深度旅遊」。自由行機加酒商品買氣爆棚，冬季滑雪、極光、郵輪等主題團熱銷不斷。鳳凰旅遊主打「汶萊五星帝國酒店生態5日」55,900元起、雄獅旅遊「肯亞動物大遷徙11日」242,000元起，旅展加碼送熱氣球體驗；尊榮國際推出「MSC郵輪北歐雙峽灣13天」189,800元起。

日韓線仍是民眾最愛，KKday日本團限量8折起，東南旅遊「東京賞櫻百選雙溫泉5日」36,900元起。

飯店餐券為何成民眾必搶？

隨著年底節慶與尾牙季逼近，飯店也推出前所未有的優惠戰。台北士林萬麗酒店下午茶券下殺31折、只要999元；宜蘭力麗威斯汀「饗樂券」同樣999元；大倉久和自助下午茶券特惠670元；台北萬豪午間自助餐券999元。另外，福華飯店集團也推出「福華集團連鎖飯店餐飲券」，餐券售價1,150元起，可於全台8間飯店通用。

住宿券也掀起比價熱潮，士林萬麗尊貴山景客房平假日住宿券5,599元（下殺2折）、遠東香格里拉豪華客房平日住宿券5,199元、寒軒國際飯店單人住宿券僅1,900元。實惠價格搭配限量組數，成為民眾搶購焦點。

航空品牌如何打造體驗行銷？

中華航空以「玩美樂園」主題打造沉浸式展區，邀請人氣樂團「理想混蛋」現場演出，吸引粉絲聚集；台灣虎航推出單程未稅799元起促銷，並舉辦「虎運配配碰」抽獎活動，送出上千份機票與好禮；華信航空則以「愛心同行」專案推動友善旅遊，身心障礙者與陪同人員可享機加酒免費優惠，結合CSR與行銷，獲現場好評。

旅展熱潮透露哪些市場訊號？

業者普遍看好明年旅遊市場持續升溫，尤其2026年將有9次連假，帶動民眾提前規劃長線行程。雄獅旅遊表示，今年現場詢問最旺的地區依序為日本、歐洲及紐澳，冬季賞雪與親子行程詢問度最高。可樂旅遊則指出，萬元上下的商品成交率極高，顯示政府普發現金效應仍在發酵。從短線自由行到長線主題團，各族群皆展現強勁消費動能。

未來旅遊產業將如何演變？

旅遊市場進入「多元整合」新階段：飯店推出聯合券，旅行社強化跨國組合包，航空公司擴大異業合作。台灣觀光協會預估，今年旅展整體成交將突破歷年紀錄，不僅代表台灣旅遊市場的全面復甦，也為2026年旅遊經濟開出亮眼前哨。

