ITF旅展》「百萬刷手」現身！旅行社業績年增逾2成 日本、歐洲線買氣旺

2025 ITF台北國際旅展進入周末首日（11月8日），人潮與買氣雙雙衝高，現場熱度創新高。包括雄獅旅遊、可樂旅遊與易飛旅遊3大業者均傳出捷報，整體銷售普遍較去年同期成長2至3成，反映年底出國熱潮與政府普發萬元政策帶動民眾消費意願顯著回升。

雄獅旅遊業績年增2成 寒假與春節團搶手

雄獅旅遊指出，今年旅展第二日業績比去年同期成長超過2成，其中以寒假與農曆春節出發的團體行程最受青睞。日本穩坐熱門目的地冠軍，北海道破冰船行程買氣最旺，北歐極光、奧捷經典路線分居二、三名。

春季賞櫻限定商品如北陸雪牆、歌詩達郵輪等提前熱銷。主題旅遊如肯亞生態探險、富士山登山、雪梨馬拉松等行程也受到青睞，部分訂單已延伸至2025年暑假。

看準周末檔期人潮，雄獅旅遊加碼推出多款優惠口袋商品，包括泰國6日未滿萬元、首爾滑雪樂園5日39,888元起、葡萄牙半自助11日69,900元起、香港海港城跨年煙火3日17,800元起，並祭出第二人再折3,000元促銷。

可樂旅遊銷售增3成 百萬訂單現場成交

可樂旅遊在周末首日也迎來高峰，整體銷售表現較去年同期成長超過3成。最熱門目的地依序為日本、韓國與歐洲，其中南歐的西班牙、葡萄牙、義大利詢問度最高。

現場更出現3筆「百萬刷手」訂單，分別購買加拿大黃刀鎮極光、芬蘭極光及歐洲西葡行程，顯示長程線與主題旅遊市場回暖。自由行與訂房攤位買氣同樣旺盛，「甲子園歷史館」推出購票贈阪神虎原創球衣活動，引來旅客排隊搶購，日本JR鐵道通票與環球影城門票等熱門票券也持續熱賣。

此外，《原子少年2》冠軍男團F.F.O今日登台帶來熱力演出，並分享赴日本佐賀的旅遊體驗，吸引逾200名粉絲到場應援，帶動現場人氣。

易飛旅遊受惠普發萬元政策 業績年增近3成

易飛旅遊指出，周末首日現場買氣受惠於政府普發萬元政策顯著升溫，整體業績較去年同期成長近3成。其中，日本、韓國「賞雪、玩雪」行程最受歡迎；日韓、港澳與東南亞自由行商品同樣表現強勁，成為現場詢問度最高的旅遊型態。

此外，2026年春節連假長達9天，也提前帶動長線旅遊預訂潮，土耳其、奧捷等熱門歐洲行程訂單量明顯提升，顯示民眾出遊規劃已逐步拉長，買氣持續升溫。

旅展旺季反映市場回溫 長線旅遊復甦動能強勁

綜觀3大業者表現，今年ITF旅展買氣明顯優於去年，除日本仍穩居台灣旅客出國首選外，長線市場與主題旅遊產品銷售大幅回升。業者普遍預期，在政府消費政策與匯率走勢有利支撐下，年底至明年春季的旅遊市場將持續看旺，第4季有望成為年度旅遊業績的關鍵成長期。

