ITF旅展》華航AI大使亮相！董座高星潢看旺普發1萬效益：鼓勵大家來買機票

2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大登場，中華航空董事長高星潢親臨現場，對政府「普發1萬」政策持正面態度。他表示，普發現金有助刺激民眾旅遊與消費意願，「對整體旅遊市場有正面效果，華航也有望受惠。」高星潢同時呼籲，「鼓勵大家把普發1萬拿來買華航、華信的機票」，為國旅與航旅業加溫。

談及未來航線布局，高星潢指出，亞洲區域航線目前多已恢復至每周7班的高密度運行，接下來的增班方向將轉向歐美長程線。不過，他也強調，具體增班時程仍需視新機交付進度而定。華航目前積極接收新一代節能客機，以因應長途航線與運能擴張需求。

如何將「飛行」變成沉浸式體驗？

今年華航以「華航新視野 飛閱心距離」為主題參展，展區（攤位J1811）以品牌概念「Fly Beyond Boundaries」打造懸空吊掛造景與插畫式地標設計，呈現鳳凰城新航線與北美據點風貌。現場結合LINE官方帳號活動、AI品牌大使互動與「數位集章遊戲」，讓參觀者能同時感受鳳凰城的熱情與AI客服創新的便捷。

在旅展現場，華航AI品牌大使也在旅展亮相。（劉芯衣攝）

華航更攜手飲品品牌五桐號與全球人氣IP Care Bears™推出「彩虹樂園區」，以可愛形象創造打卡熱點，並設「雲端精品館」展示機上服務與限量商品。此外，展期每日安排舞台表演，包括金曲樂團理想混蛋與藝人瑞莎帶領的韻律體操秀，吸引旅客近距離體驗華航的品牌魅力。

旅客最關心的票價優惠在哪裡？

華航同步舉辦線上旅展，全航線祭出最低76折起優惠。精選航線如台北－曼谷3,645元起、峴港6,075元起、大阪9,315元起（未稅），不到萬元即可飛日韓與東南亞。

長程線方面，鳳凰城開航價19,440元起（未稅）、布里斯本17,160元起；歐洲航點如羅馬22,446元起、布拉格23,650元起。購票登錄還可參加不限航點機票抽獎，優惠力道十足。

航空品牌如何結合影視娛樂？

華航也宣布將推出台灣首架迪士尼彩繪機，以動畫電影《動物方城市2》為主題，預計11月19日首航台北－洛杉磯（CI006）。從報到櫃台到機上娛樂，全程融入電影角色與場景，讓旅客在雲端體驗迪士尼式的歡樂氛圍。

首波航點涵蓋洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪，打造跨國「飛行樂園」。高星潢表示，這不僅是品牌創意的一環，更象徵華航持續以創新服務與情感連結拉近與旅客的距離。

華航前3季合計營收達1,549.8億元，較去年同期微幅成長約3%，改寫歷年最佳成績。雖然9月受開學季影響，載客率略有下滑，但公司對第4季展望持樂觀態度。看好年底聖誕、元旦假期到來，第4季也進入貨運傳統旺季，預期客、貨雙引擎將帶動營收再攀高峰。

