ITF旅展》華航AI大使亮相！董座高星潢看旺普發1萬效益：鼓勵大家來買機票
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大登場，中華航空董事長高星潢親臨現場，對政府「普發1萬」政策持正面態度。他表示，普發現金有助刺激民眾旅遊與消費意願，「對整體旅遊市場有正面效果，華航也有望受惠。」高星潢同時呼籲，「鼓勵大家把普發1萬拿來買華航、華信的機票」，為國旅與航旅業加溫。
談及未來航線布局，高星潢指出，亞洲區域航線目前多已恢復至每周7班的高密度運行，接下來的增班方向將轉向歐美長程線。不過，他也強調，具體增班時程仍需視新機交付進度而定。華航目前積極接收新一代節能客機，以因應長途航線與運能擴張需求。
如何將「飛行」變成沉浸式體驗？
今年華航以「華航新視野 飛閱心距離」為主題參展，展區（攤位J1811）以品牌概念「Fly Beyond Boundaries」打造懸空吊掛造景與插畫式地標設計，呈現鳳凰城新航線與北美據點風貌。現場結合LINE官方帳號活動、AI品牌大使互動與「數位集章遊戲」，讓參觀者能同時感受鳳凰城的熱情與AI客服創新的便捷。
華航更攜手飲品品牌五桐號與全球人氣IP Care Bears™推出「彩虹樂園區」，以可愛形象創造打卡熱點，並設「雲端精品館」展示機上服務與限量商品。此外，展期每日安排舞台表演，包括金曲樂團理想混蛋與藝人瑞莎帶領的韻律體操秀，吸引旅客近距離體驗華航的品牌魅力。
旅客最關心的票價優惠在哪裡？
華航同步舉辦線上旅展，全航線祭出最低76折起優惠。精選航線如台北－曼谷3,645元起、峴港6,075元起、大阪9,315元起（未稅），不到萬元即可飛日韓與東南亞。
長程線方面，鳳凰城開航價19,440元起（未稅）、布里斯本17,160元起；歐洲航點如羅馬22,446元起、布拉格23,650元起。購票登錄還可參加不限航點機票抽獎，優惠力道十足。
航空品牌如何結合影視娛樂？
華航也宣布將推出台灣首架迪士尼彩繪機，以動畫電影《動物方城市2》為主題，預計11月19日首航台北－洛杉磯（CI006）。從報到櫃台到機上娛樂，全程融入電影角色與場景，讓旅客在雲端體驗迪士尼式的歡樂氛圍。
首波航點涵蓋洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪，打造跨國「飛行樂園」。高星潢表示，這不僅是品牌創意的一環，更象徵華航持續以創新服務與情感連結拉近與旅客的距離。
華航前3季合計營收達1,549.8億元，較去年同期微幅成長約3%，改寫歷年最佳成績。雖然9月受開學季影響，載客率略有下滑，但公司對第4季展望持樂觀態度。看好年底聖誕、元旦假期到來，第4季也進入貨運傳統旺季，預期客、貨雙引擎將帶動營收再攀高峰。
《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？
我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。
讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！
☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法
更多風傳媒報導
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館開展，首日買氣熱絡，各大旅遊與航空業者紛紛開出紅盤。受惠於「普發一萬元」政策與年底出遊旺季，現場人潮爆滿、訂單不斷，不少攤位開展數小時內即傳出破百萬元業績，業者普遍看好整體業績可望年增兩成。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 18 小時前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 11 小時前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 1 天前
台中最浪漫打卡點 后里環保公園秋景超療癒
[NOWnews今日新聞]台中市后里環保公園近日迎來最浪漫、最有活力的季節景致！台中市政府建設局指出，園區內約0.5公頃的波斯菊花海即將盛放，紅、白、粉、橘交織成夢幻畫布，落羽松林近期也悄然轉色，構成...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 1 天前
希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元
即時中心／黃于庭報導總統賴清德今（7）日出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，他指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人，期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。民視 ・ 5 小時前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 11 小時前
離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠
ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。中時新聞網 ・ 3 小時前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 1 天前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 1 天前
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！
紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（AlGuthrie）【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 1 天前
《經濟》政院拍板 4年投入百億拚國旅
【時報-台北電】國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。 「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」預計4年投注100.14億元經費，以「北回之巔」和「微笑南灣」為2大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。 觀光署指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力的觀光地標軸線。預期可增加10％國內旅遊人次，創造1226億元觀光產值。 卓榮泰昨要求交通部觀光署加速推動計畫，也要求交通部將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重時報資訊 ・ 13 小時前
出國玩真的比國旅便宜！旅展業者喊話：現在出發最划算
ITF台北國際旅展登場，旅遊業者觀察，在普發1萬元、寒假春節9天假期等利多加持下，旅展買氣可較去年成長約2至3成，目前日韓、東南亞等短線市場持續暢旺。也有業者分析，機位供應充裕、關稅影響導致旅遊價格下滑，可確定今年寒假前的國外旅遊市場會非常便宜，更喊話若有假期「出國玩真的比在台灣玩還便宜」。中時新聞網 ・ 6 小時前
麗星郵輪2.0首度亮相ITF旅展 北高雙港啟航推買一送一、立減4千元四大超值好康
擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪2.0） 今年首度參加台北國際旅展（ITF），以「最台灣人的郵輪」為主題盛大登場，祭出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚只要3,000元起，讓旅客用年終獎輕鬆出國度假；並加碼「北高雙港合購立減4,000元」、「精選航程買一送一」及「最高贈6,500元郵輪消費金」等多重優惠，讓年終獎變身夢想假期。中時新聞網 ・ 4 小時前
林佳龍推廣友邦「史瓜貝」旅遊 12月起每月出團
（中央社記者吳書緯台北7日電）2025 ITF台北國際旅展今天登場，外交部長林佳龍表示，在外交部積極促成，串聯政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式成功推出友邦旅遊行程，「瓜地馬拉+貝里斯」以及史瓦帝尼的旅遊套裝行程，將從下個月開始，月月出團。中央社 ・ 4 小時前