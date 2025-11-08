ITF旅展》虎航攤位吸破千人！全航線799元起「再抽回饋金」 優惠一次看

2025 ITF台北國際旅展昨（7）日於南港展覽館登場，台灣虎航（6757）董事長黃世惠與商務長許致遠出席，並邀總統賴清德共同啟動3.5公尺高「3D動態感應電視牆」，展現品牌創新行銷企圖。虎航同時宣布啟動2026年夏季航班預售與多項旅展優惠，鎖定普發紅利與年底旅遊旺季雙重商機。

前3季營收125.87億 獲利年減兩成

台灣虎航（6757）日前董事會通過2025年前3季財報，營收達新台幣125.87億元，稅後淨利19.69億元，年減20.5%，每股盈餘（EPS）4.28元。

公司指出，獲利減少主因為增提發動機維修準備金與新機引進等資本投資支出。不過在載客率維持85%以上的穩定表現下，整體營業收入與去年相當，營運仍具穩健基礎。

看旺Q4旅遊市場 預期載客率持續高檔

展望第4季及2026年，董事會通過增租發動機、延租1架航機及自有新機引進計畫，並已鋪陳積極班表布局。

虎航表示，隨立法院三讀通過「韌性特別預算案」，普發現金可望於11月起發放，結合ITF旅展促銷與年底旅遊旺季效應，第4季航班銷售預期將明顯成長，有助全年營收穩定收尾。

旅展優惠搶市 最低票價799元起

配合旅展登場，虎航推出單程未稅票價最低799元起的促銷方案，並搭配「滿萬元抽500元回饋金」活動，鼓勵提前規劃2026年暑假出遊。首日攤位吸引逾2200人參與互動，顯示消費者信心回升。

線上旅展也整合多元支付優惠：使用樂虎卡購票享2% tigerpoint 回饋、以AFTEE支付享10%折扣並贈50元優惠券、使用LINE Pay滿萬元享3%回饋。

南台雙首航啟動 深化日航網布局

另外，虎航將於12月23日自高雄與台南雙首航熊本航線，並於12月25日開航台南—沖繩航線。熊本為台虎飛航日本的第23個航點，同時也是首條自台南出發的國際航線。

目前虎航高雄出發已飛航札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩等8航點，熊本加入後達9條；台南基地則以熊本與沖繩兩線開啟南部市場新布局，擴大日本航網密度與市場覆蓋率。

深耕低成本航空利基 聚焦日本與會員經濟

台灣虎航為國內唯一低成本航空，現營運日本、韓國、泰國、越南及澳門航線，日韓市場航點數量為國籍航空之冠。面對亞洲短程旅遊需求復甦，虎航將持續以靈活票價、會員回饋與數位支付串聯，強化品牌生態系與營收韌性。

