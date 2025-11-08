ITF旅展》虎航攤位吸破千人！全航線799元起「再抽回饋金」 優惠一次看
2025 ITF台北國際旅展昨（7）日於南港展覽館登場，台灣虎航（6757）董事長黃世惠與商務長許致遠出席，並邀總統賴清德共同啟動3.5公尺高「3D動態感應電視牆」，展現品牌創新行銷企圖。虎航同時宣布啟動2026年夏季航班預售與多項旅展優惠，鎖定普發紅利與年底旅遊旺季雙重商機。
前3季營收125.87億 獲利年減兩成
台灣虎航（6757）日前董事會通過2025年前3季財報，營收達新台幣125.87億元，稅後淨利19.69億元，年減20.5%，每股盈餘（EPS）4.28元。
公司指出，獲利減少主因為增提發動機維修準備金與新機引進等資本投資支出。不過在載客率維持85%以上的穩定表現下，整體營業收入與去年相當，營運仍具穩健基礎。
看旺Q4旅遊市場 預期載客率持續高檔
展望第4季及2026年，董事會通過增租發動機、延租1架航機及自有新機引進計畫，並已鋪陳積極班表布局。
虎航表示，隨立法院三讀通過「韌性特別預算案」，普發現金可望於11月起發放，結合ITF旅展促銷與年底旅遊旺季效應，第4季航班銷售預期將明顯成長，有助全年營收穩定收尾。
旅展優惠搶市 最低票價799元起
配合旅展登場，虎航推出單程未稅票價最低799元起的促銷方案，並搭配「滿萬元抽500元回饋金」活動，鼓勵提前規劃2026年暑假出遊。首日攤位吸引逾2200人參與互動，顯示消費者信心回升。
線上旅展也整合多元支付優惠：使用樂虎卡購票享2% tigerpoint 回饋、以AFTEE支付享10%折扣並贈50元優惠券、使用LINE Pay滿萬元享3%回饋。
南台雙首航啟動 深化日航網布局
另外，虎航將於12月23日自高雄與台南雙首航熊本航線，並於12月25日開航台南—沖繩航線。熊本為台虎飛航日本的第23個航點，同時也是首條自台南出發的國際航線。
目前虎航高雄出發已飛航札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩等8航點，熊本加入後達9條；台南基地則以熊本與沖繩兩線開啟南部市場新布局，擴大日本航網密度與市場覆蓋率。
深耕低成本航空利基 聚焦日本與會員經濟
台灣虎航為國內唯一低成本航空，現營運日本、韓國、泰國、越南及澳門航線，日韓市場航點數量為國籍航空之冠。面對亞洲短程旅遊需求復甦，虎航將持續以靈活票價、會員回饋與數位支付串聯，強化品牌生態系與營收韌性。
更多風傳媒報導
其他人也在看
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。（圖／民視新聞）一肩挑起裝滿漁獲的扁擔，2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。而綠營三位選將活動中互動熱絡，私底下也都積極布局黨內初選，兄弟登山各自努力。立委邱議瑩說，收到很多市民朋友給的加油跟鼓勵，也希望能不負眾望、拔得頭籌，最後贏取最後黨內初選的勝利。民進黨高雄市長黨內初選熱度升溫，根據綠營內部流傳的11月最新民調，4位爭取提名的立委分別對上國民黨的柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分別以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%，幾乎是誤差範圍內，幾通電話就可能翻盤。邱議瑩認為，民調都當作參考基準，還是要持續努力，甚至要擴大領先範圍，領先的幅度。賴瑞隆則是表示，民調都納入參考依據，做的不夠的部分會持續來加強。民進黨選選將對上國民黨柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分居以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%。（圖／民視新聞）邱賴兩人在台下偶有互動，只是雙方支持度伯仲之間，邱賴對決態勢儼然成形，市長陳其邁則是有信心，明年一月的黨內初選，會是一場君子之爭。2026年高雄市長選舉，民進黨內初選腳步接近，邱議瑩的民調急起直追，爭取最終出線，迎戰國民黨的柯志恩。原文出處：2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大 更多民視新聞報導柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力民視影音 ・ 11 小時前
喊話發展國旅三大優勢！賴清德：「人民有錢有閒」要引導到觀光
ITF台北國際旅展今（7日）開幕，總統賴清德出席致詞時表示，台灣要以觀光立國，要發展國旅三大優勢，包括國人放假時間變長、政府進行社會投資與補助、開放移工解決旅宿業人力缺口，他指出，「人民有錢有閒」，接下來就要引導到觀光旅遊。中天新聞網 ・ 1 天前
台北國際旅展登場 民眾搶購優惠好康（2） (圖)
2025 ITF台北國際旅展7日起在南港展覽館展開，國內知名飯店業者趁勢推出優惠餐券、住宿券等，吸引不少民眾排隊購買。中央社 ・ 1 天前
今年最大規模! 台北國際旅展開跑 國外旅遊"促銷多"
生活中心／綜合報導今年最大規模旅展開跑，台北國際旅展今天開始在南港展覽館登場，1600格攤位琳瑯滿目。正好搭上普發一萬元的順風車，各家旅行業者紛紛推出"萬元就夠"出國行程，另外航空公司也推全航線折扣優惠，要再衝一波旅遊高峰。民視 ・ 1 天前
台灣虎航打造3D動態感應電視牆 賴總統也來玩
台北國際旅展7日隆重開幕，台灣虎航今年別出心裁，在旅展現場也特別架起3.5公尺高的3D動態感應電視牆，由總統賴清德及台灣虎航董事長黃世惠一起與3D動態感應電視牆進行互動，後續3D動態感應電視牆隨即出現台灣虎航網紅虎將和現場的貴賓進行揮手互動問候。中時財經即時 ・ 1 天前
長榮航空前進ITF旅展 限時優惠來回機票最低3123元起
ITF台北國際旅展登場，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，現場展示長榮航空全新第四代豪華經濟艙座椅，讓您親身感受「類比商務艙」客艙體驗，還有長榮與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品先睹為快。中時新聞網 ・ 1 天前
台北國際旅展開幕！賴清德宣布組觀光「國家隊」 拚2030年達兆元產值
總統賴清德今（11/7）日上午出席2025 ITF台北國際旅展開幕典禮時指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人。賴清德表示，未來政府要打造「國家隊」，促進國旅及國際旅遊發展，並期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到國內觀光兆元產值目標。太報 ・ 1 天前
出席國際旅展！賴清德喊「組觀光國家隊」：希望2030年達兆元產值目標
2025 ITF台北國際旅展」今（7）日舉行開幕典禮正式登場，總統賴清德出席致詞表示，去年觀光產值國內已經有8378億元，希望2030年達到兆元產值目標，喊出部部都是觀光部，總統也不能置身事外，組成國家隊來推動。對於國旅，賴清德也期許觀光產業的產業鏈要持續不斷精進品質要提高、服務要更好，因為國旅跟以往不一樣，是跟國際競爭。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
現場直擊／「16分鐘刷50萬」ITF旅展信用卡滿額禮 開展即秒殺…搶爆了
年度最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」今（7）日在南港展覽館登場，10點開展前就湧現人潮，許多民眾提早排隊卡位，等著搶購優惠與刷卡滿額禮。根據主辦單位統計，今年共有123個國家與城市參展，為近8年最多，攤位規模達1600個，其中日本館更以超過200個攤位創下歷年最大，巴林首度亮相，汶萊與馬來西亞也強勢回歸，美國館更是睽違7年再度回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台北國際旅展 長榮展示第4代豪華經濟艙座椅 (圖)
ITF台北國際旅展7日開幕，今年共有123個國家或城市、1600個攤位參展，長榮航空於展場展示第4代豪華經濟艙座椅。中央社 ・ 1 天前
ITF旅展打造「嘉義市館」 黃小柔分享獨「嘉」景點
ITF台北國際旅展盛大登場，除了有航空公司、星級飯店、旅宿業者參展外，嘉義市政府也特別打造「嘉義市館」，邀請3家旅宿業者及8家伴手禮業者共同參展，另外也請來嘉義市出生的知名藝人黃小柔，與民眾進行有獎徵台視新聞網 ・ 8 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 1 天前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
主動式ETF倒一片！國家隊急救「這4檔」掃貨1.9萬張 再砸7.9億救援國民ETF
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（7）日開低走低，終場加權指數收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，成交量為4700.18億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
醫師夫妻十年存款300萬！年燒70萬繳人情保單、兩兒才藝課快破百萬…不想70歲退休，4招提升「儲蓄率」
日前一位執業十年的主治醫師接受訪問時坦言，夫妻倆都是醫師，收入不錯，卻始終存不到錢。十年下來，存款僅三百萬——與外界對「高薪醫師」的想像落差極大。理財顧問雨果指出，這並非個案。「賺得多，花得更多」是高收入族常見的財務陷阱。尤其在教育支出上更捨得投入：兩個孩子就讀私立雙語小學、上才藝課、參加營隊，一年花費近九十萬，儲蓄率自然跟不上收入成長。你有類似困擾嗎？雨果提醒，真正的財務穩定，不在於「賺多少」，而在於「能留下多少」。他也靠提出四個實用解方，幫助高收入族擺脫「月光」困境……幸福熟齡 ・ 18 小時前
「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元
隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬......風傳媒 ・ 17 小時前
高股息ETF十強出爐！00927今年來含息報酬率飆23.31％跑第一 0056、00918也進榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上，還是有表現不錯的，有6檔績效超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31％，勝過大盤的21.12％，是唯一1檔打敗大盤的台股高息ETF。中時財經即時 ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前