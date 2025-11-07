ITF旅展 賴清德：讓世界看見台灣

總統賴清德。（劉祐龍攝影）

2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館一館隆重開幕。典禮由總統賴清德親臨揭幕，並與多位部會首長及邦交國大使共同出席，展現政府推動觀光、鏈結國際的決心。





總統賴清德致詞指出，今年旅展內容與設計更勝以往，呼籲民眾把握展期優惠，「買到就是賺到」。他強調，台灣將以觀光立國，善用山海美景與多元美食帶動經濟，並設定2030年觀光產值突破「兆元」為目標。政府將成立專責研究單位，整合觀光國家隊能量，協助串聯地方亮點活動，從旅宿品質、在地文化到永續發展，全面提升國際競爭力，讓世界看見台灣，以觀光會友、創造價值。

廣告 廣告





籌備委員會主任委員葉菊蘭指出，ITF與柏林ITB、倫敦WTM並列世界三大旅展。她表示，2024年台灣出境旅遊達1,685萬人次、國旅2.2億旅次，整體旅遊支出逾1.4兆元，展現強勁消費動能。本屆旅展匯聚部落、客庄、文化、生態等主題遊程，並結合航空、郵輪、飯店、旅行社等產業鏈夥伴，打造亞太最具影響力的旅遊平台。





台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF是一場「觀光產業的大轉型運動」。航空公司與旅行社攤位設計更具美學與品牌力，國旅內容不再只是換個地方住，而是深入在地、體驗文化的新形態旅遊。她感謝政府推出萬元政策，讓旅展出現多項萬元創新方案，涵蓋山林療癒與溫泉美食。她強調，台灣作為南島語族的北端起源地，是全球獨一無二的島嶼，「希望每個人都能在旅展裡找到人生最美的旅程」。





交通部部長陳世凱則指出，觀光產值已達8,000億元，未來將攜手業界朝總統所設定的「產值破兆」目標前進。他鼓勵國人把握旅展優惠，發掘適合自己的旅遊行程，也承諾政府將持續支持產業發展。

廣告 廣告





2025 ITF台北國際旅展即日起至11月10日在南港展覽館一館1、4樓盛大舉行，共有日本、韓國、泰國、關島等123個國家與城市參展，攤位總數達1,600格，誠摯邀請民眾入場感受「相信旅行的力量」。





ITF台北國際旅展 | 售票資訊

展期時間：2025年11月7日～11月10日

展覽地點：台北南港展覽館 1館

展期票價：200元

購票資訊：https://www.taipeiitf.org.tw/Information3