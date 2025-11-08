ITF旅展》越捷航空推「0元機票」搶市 雙11輸入優惠碼享超值折扣
迎接歲末旅遊熱潮，越捷航空（Vietjet）今年以「新台幣0元機票」及雙11「SUPER1111」限時折扣活動強勢登場2025 ITF台北國際旅展，現場以熱情互動、越南風情與豐富抽獎活動，搶攻台灣旅客冬季出遊市場。
旅展現場掀越南熱潮：0元機票吸引人潮
隨著國境解封與短線旅遊回溫，越捷航空今年旅展主打「新台幣0元機票」（未含稅金與手續費）活動，吸引大量旅客搶購。
即日起至11月10日止，旅客可於越捷官網或官方App購票，適用於台北、台中、高雄出發前往河內、胡志明市、富國島等越南熱門城市的所有Eco經濟艙艙位。
優惠出發期間為2025年11月25日至2026年5月27日，避開春節及連假高峰，適合安排早春與初夏的自由行、潛水假期或文化之旅。越捷同時於展區設立「越南風情互動區」，提供遊戲、表演與抽獎，最大獎可獲得100%機票折扣優惠碼。
雙11檔期再加碼：SUPER1111限時搶票
緊接旅展後，越捷將於11月11日推出雙十一限時優惠，凡於當日購票並輸入代碼「SUPER1111」，即可享Eco艙票價最高100%折扣（未含稅金及附加費），適用航班期間為2025年12月1日至2026年5月27日。
此外，越捷還推出國際旅客專屬禮遇：凡自台灣及海外航點飛往越南者，可獲贈免費eSIM一張，內含500MB高速流量、有效期31天，活動至12月31日止。
穩健營運展現成長動能：前3季營收年增28%
據越捷公布的最新財報，2025年第3季航空運輸營收達16兆7,280億越南盾（約新台幣196億元），稅前獲利3,930億越南盾（約4.6億元）。今年前9個月航空運輸累計營收達52兆3,290億越南盾（約新台幣614億元），稅前獲利達1兆9,870億越南盾（約新台幣23.3億元），年增28%。
截至9月底，越捷共營運219條航線，其中，國際線169條，機隊規模達98架，平均載客率86%，技術可靠率高達99.72%。附加服務營收占比41%，反映公司積極拓展多元收益結構。
台灣市場布局深化：三地直飛越南樞紐
台灣為越捷航空在東北亞的重要市場，目前已開通台北、台中、高雄直飛河內、胡志明市與富國島等航線。憑藉越南樞紐轉運優勢，旅客可延伸前往峴港、芽莊及東南亞各大城市。
越捷也持續強化品牌在地互動，除旅展推廣外，每月2日與20日推出SkyBoss艙位8折優惠，提供10公斤手提與30公斤托運行李、專屬休息室與優先登機等尊榮體驗，鎖定商務及中高端自由行族群。
未來，隨著越南旅遊熱度持續升溫與航網擴張，越捷有望成為台灣旅客通往東南亞的重要橋梁。
