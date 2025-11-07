ITF旅展》長榮全新「第4代豪華經濟艙座椅」亮相！東京來回機票1萬有找

2025 ITF台北國際旅展今（7）日起至10日熱鬧登場，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主題，設計融合Y2K繽紛色彩與科技互動體驗，呈現品牌年輕化形象，同時展出全新「第4代豪華經濟艙座椅」，讓民眾親身感受「類比商務艙」的乘坐舒適度。

在後疫情時代的旅遊復甦期，航空公司積極利用大型展會作為品牌體驗與促銷平台。長榮航空此次不僅展示硬體升級，更透過AI生成拍照區、Maison Kitsuné聯名機上備品與趣味扭蛋活動，將行銷焦點從單純價格競爭轉向「品牌互動」與「沉浸體驗」，拉近與年輕旅客的距離。

長榮航空2025年ITF台北國際旅展以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，特別將Hello Kitty「閨蜜機」打造成空中飛翔的Q版巨型模型機。（劉芯衣攝）

從「AI牛仔」到「韓服體驗」，新航點行銷怎麼玩？

為了呼應2025年新航點「美國達拉斯」與「韓國釜山」，長榮航空在旅展攤位設置AI生成拍照區，讓參觀者能化身「德州牛仔」或「韓服達人」，體驗航線特色。這類「體驗式行銷」已成為航空業近年新趨勢，透過遊戲化互動加深旅客對航線的印象，也為新航點開航前造勢。

現場最受歡迎的莫過於「扭蛋抽抽樂」與「長榮小知識問答」活動，限量迷你版卡通飛機成為收藏焦點，吸引大批民眾排隊。旅展期間，加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友，還可獲得官網線上旅展專屬購票優惠券，串聯線上與線下消費體驗。

線上旅展同步開跑，優惠策略如何延伸？

除了現場體驗，長榮航空同步啟動「2025線上旅展」，活動至11月16日止，消費者可透過官網或EVA Air App購買指定航線機票並參加「購票抽好禮」活動，獎項包含三星Galaxy Z Fold7智慧手機與百夫長29吋旅行箱等。

長榮航空指出，此次線上、線下並行的旅展布局，目的是讓消費者能「隨時參展、隨地下單」，同時結合會員制度「無限萬哩遊」推出4重優惠，包括搭機回饋哩程、哩程購買折扣、訂房加倍回饋與購物回饋哩程，形成「全旅程整合生態系」，讓旅展從銷售促銷轉為會員經營平台。

從短線到長程全面開賣，哪些航線最划算？

面對年底旅遊旺季，長榮航空推出多條熱門航線限時優惠：

•桃園／松山－東京來回未稅價9,317元起

•桃園－大阪8,923元起

•桃園－首爾6,090元起

•桃園－曼谷4,535元起

•桃園－米蘭23,484元起

•桃園－洛杉磯含稅26,558元起

團體與自由行產品雙管齊下，長榮與旅行社如何聯手？

除了個人旅客優惠，長榮航空也攜手多家旅行社推出「魅力歐洲」、「玩美加族」與「元氣日本」等團體行程，涵蓋西班牙、阿拉斯加、北海道與青森等熱門地區。

旗下自由行品牌「長榮大旅行家」則推出香港迪士尼20周年特別行程，2天1夜含樂園門票9,888元起，3天2夜方案更享「4人同行1人免費」優惠。

