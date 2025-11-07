ITF旅展》集結全台13大風管處亮相！觀光署長曝未來4年核心政策

2025 ITF台北國際旅展今（7）日起至10日於南港展覽館一館登場，交通部觀光署首度以「北回啟程 微笑遊台灣」為主題，集結全台13個國家風景區管理處，設立「國家風景區旅遊亮點館」（攤位號碼：N1625），打造一個整合山海景觀、人文風情與在地創新能量的旅遊展示平台。

為何以「北回之巔」作為主軸？

開幕儀式由觀光署署長陳玉秀、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏，以及13個風景區管理處與地方觀光圈代表共同出席揭幕。陳玉秀表示，行政院已核定「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，這是未來4年觀光署推動的核心政策之一。

陳玉秀指出，北回歸線穿越全球22個國家，唯有台灣兼具最高海拔與最豐富生態系，是「從山到海」都能見證自然多樣性的島嶼。「旅行真正的魅力，在於回到地方，這才是旅行的開始。」她說，今年ITF以「相信旅行的力量」為主題，觀光署將持續推廣國旅，也邀請更多國際旅客親身感受台灣之美。

四大策展主軸，怎麼展現台灣之美？

今年旅遊亮點館以「北回之巔」、「微笑南灣」、「珍珠亮點」與「區域觀光圈」4大主軸策展，結合自然景觀、文化資產與地方特色，串連跨區域觀光路線。展區也呈現各風管處多年推動「旅遊亮點計畫」的成果，包括生態保育、文化傳承與數位創新，打造兼具在地精神與國際視野的旅遊體驗。

展館設計融入科技互動與情境布置，民眾可透過動態展示、線上問答與趣味遊戲，了解各風景區亮點策略與最新活動。展場內容涵蓋食、宿、遊、購、行等多元產品，現場還與1樓台灣館串聯推出「闖關送好禮」活動，只要完成4個闖關任務即可獲得各風管處限量伴手禮；在4樓攤位消費滿399元更可玩扭蛋1次，最大獎為陽明山天籟溫泉渡假酒店住宿券。

如何連結地方產業與觀光圈？

13個國家風景區管理處與合作觀光圈同步推出特色遊程與活動資訊，促進地方觀光產業鏈整合。現場安排「微笑營業中」在地商家分享會、「旅人的島嶼手札」講座，以及「微笑IN台灣」互動遊戲、DIY手作與集點活動，打造兼具教育性與趣味性的展覽體驗。

觀光署強調，「國家風景區旅遊亮點館」不只是旅展攤位，更是匯聚國家級旅遊資源與地方創生成果的平台。誠摯邀請民眾在ITF旅展期間前來走訪，從北回歸線啟程，重新發現台灣山海之美，開啟屬於自己的「微笑旅程」。

