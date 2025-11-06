ITF旅展》集結123個國家城市！美國館睽違7年回歸 航空、旅行社、飯店優惠齊發
全台最大規模的「2025 ITF台北國際旅展」將於明（7）日至10日在台北南港展覽館一館登場，今年吸引來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參展，集結全台超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司與遊樂園共襄盛舉，攤位數突破1600格，規模創歷年新高，展現疫後觀光全面復甦的強勁動能。
觀光產業復甦加速：台灣旅遊市場吸引國際目光
ITF籌備委員會主委葉菊蘭指出，台灣擁有2,300萬人口，但去年出境旅客達1,685萬人次、國旅次數更高達2.2億人次，國旅支出突破5,000億元，顯示台灣已是名副其實的「觀光大國」。
強大的旅遊消費力也吸引國際業者回流參展，成為亞洲重要的旅遊交易平台。
台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年以「相信旅行的力量 Believe in Travel」為主題，鼓勵民眾透過旅行重新連結自我與世界。
她指出，業者正積極轉型，結合AI導遊、智慧導覽、聲光氣味體驗等創新旅遊產品，讓觀光產業從傳統走向體驗經濟新時代。
航空公司優惠全面引爆：長榮、星宇、中華航競飆創意行銷
航空公司成為今年旅展的一大焦點。長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，展示第4代豪華經濟艙座椅，並設置AI生成拍照區；星宇航空推出全航線85折起、消費滿2萬元可抽亞洲區不限航點商務艙機票與星野住宿券；中華航空配合12月鳳凰城新航線，全航線祭出76折起優惠。
日本航空則開出台北－日本來回未稅7,700元起，達美航空主打西雅圖航線85折起，讓民眾可在現場一次比價、即刻開票。
日本館創最大規模、美國館睽違七年回歸 多國主題互動搶人氣
最受台灣旅客喜愛的日本館，今年規模再創新高，匯集滑雪、溫泉、賽車、火山、主題樂園、百貨購物等豐富主題；睽違7年的「美國館」強勢回歸，每天抽出「台北－美國不限航點」來回機票。
韓國館打造「朴寶劍zone」與互動拍立得體驗區，並天天送機票、推出韓食教學與試吃活動；泰國館則以萬元有找的曼谷行程與「第二人免費」優惠吸引目光。
國旅新主題崛起：風景區、農遊、客庄文化串連登場
除了出境旅遊，國旅主題也成今年亮點。
交通部觀光署整合13處國家風景區與觀光圈，推出「國家風景區旅遊亮點館」，從阿里山日出到馬祖島嶼慢活一站體驗；農業部則主打「農村深度遊」，展示小農產品與農遊路線；客委會「客家館」結合文化、飲食與小旅行體驗。
屏東館以「恆春建城150」展現山海人文風貌，金門館推出「老兵召集令」與跳島行程，地方政府積極以在地文化打造旅遊品牌。
超值優惠全面開打：飯店住宿券不到1折、餐券千元有找
ITF正值年末旅遊檔期，各大旅行社與飯店餐飲業者祭出強勢折扣。
飯店住宿券最低下殺不到1折，餐券3.1折起、最低只要999元即可享用飯店美食。自由行族群可鎖定「機＋酒＋票券」一站式優惠方案，搶攻寒假、春節出遊商機。
明星、吉祥物輪番登場 旅遊嘉年華天天開趴
展期每日安排國際表演與吉祥物大遊行，包含熊本熊、呆呆獸等人氣角色登場。舞台活動卡司包括小林賢伍、旅遊達人Miya、《欸你這週要幹嘛》團隊、《原子少年2》F.F.O、韓國女團《GENBLUE幻藍小熊》與影星連俞涵等，從早到晚熱鬧不間斷。
門票預售9折倒數 捐血可免費入場做公益
ITF台北國際旅展門票預售9折優惠至11月6日截止，可於Klook、KKday、ibon、FamiPort、udn售票網等通路購買。主辦單位與台北捐血中心合作推出「捐血送門票」活動，11月1日至8日於北北基宜指定捐血點捐血即可免費獲票，結合公益與旅遊熱潮，讓民眾玩得開心又有意義
