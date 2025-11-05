ITF日本館規模歷年最大 207個展位等你來挖寶

由日本觀光振興協會統籌的「ITF2025（台北國際旅展）」日本展區，本次規模創下歷年之最。日本展區將以207個展位，成為本屆展出規模最大的國家展區；其中，新參展比例約達35%，顯示越來越多日本地區與企業開始積極開拓台灣入境旅遊市場。

ITF2025商談會 100個區域代表參加 創歷年最多紀錄

在ITF正式開幕的前一天（11月6日），日本觀光振興協會將為台日業界舉辦ITF2025商談會（BtoB）。

今年將有來自日本的100個區域及企業參加，為歷年最多紀錄。同時，也預計吸引超過100家以上的台灣旅行業者與媒體單位前來洽談交流。透過此商談會，預期將促成更多新的商機與多元的交流網絡，並與ITF2025（BtoC）展出活動產生良好的相互推進效果，進一步強化日本觀光在台灣市場的推廣力道。

這次新加入商談會的機關團體，有：日本文化廳認證的「日本遺產」，這是綜合整備並活用豐富日本多元的有形與無形文化資產群，向海內外傳遞其文化價值以促進地區活化發展。也讓遊客更深入與盡情品味日本深邃魅力，在探索地域獨有的文化傳統背景與演變歷程時，會發現其中蘊藏著單一文化財無法完整訴說的深厚故事。神社、佛寺、城郭等建築，只要追溯其歷史脈絡，便能展開恢弘壯闊的浪漫篇章。四季更迭的豐饒自然景致，亦能引人思索古人足跡，凝望歷經時代變遷仍恆久不變的風貌。旅途中品嚐的美食，同樣流淌著地域風土與氣候孕育的文化脈動。許多地方特產蘊藏著歷久傳承的技藝與智慧結晶。透過解說牌、導覽解說、手作體驗、鑑賞活動、美食饗宴等喚醒五感的多元體驗，讓遊客學習到鮮活的歷史，將這些多元魅力化為故事來品味，或許正是旅行的獨特樂趣。

此外，關東最大的私鐵東武鐵道集團，除了鐵道之外，東武集團還有飯店、百貨店與主題樂園等設施。這次帶來2023年推出的全新觀光特急列車SPACIA X，日光套票、川越套票等優惠票券的新訊息，讓大家暢遊關東地區可以更豐富及划算。

而JR東海的東海道新幹線（東京－新大阪）也帶來東海道新幹線包車的銷售方案以及JR東海TOURS正在架構專為B2B使用的東海道新幹線車票銷售網站。將販售可直接搭乘東海道新幹線的QR電子車票，無需紙本車票，使用更便利。東海道新幹線可包單節車廂（約60～100個座位）到整列編成（約1,300個座位）進行包車。車廂內可舉辦活動或簡報，能根據顧客需求進行客製化。非常適合獎勵旅遊或團體旅行。

香川縣在本次的商談會中，將介紹適合作為獎勵旅遊的相關觀光行程。從道地的讚岐烏龍麵、瀨戸內海的島嶼美、金刀比羅宮的歷史傳統以及栗林公園、直島現代藝術等的獨特風情，以及這裡的氣候温暖、少天災、觀光景點集中，都是香川縣的魅力。

沖繩縣由石垣海濱飯店、HIYORI OCEAN RESORT沖繩、沖繩唯一的暢貨中心沖繩OUTLET MALL ASHIBINAA、ORIX 歐力士租車公司、JAPAN TRANSOCEAN AIR、卡努佳度假村等組成，在商談會中介紹沖繩的各種服務。

此外，經營流行時尚、服飾、寢具、家居用品等的Shimamura思夢樂綜合服裝用品店，以及東京站內的商業設施—東京站一番街，包括角色街道、拉麵街、點心樂園等豐富多元的商業區域，都期待與業者更進一步的合作。 查看原文