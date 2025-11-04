ITF本周登場 旅遊業者搶普發萬元大餅

全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館登場，今年共有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，創下歷年新高。（陳祐誠攝）

全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館登場，今年共有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，創下歷年新高。隨著行政院普發現金1萬元政策即將上路，業者也紛紛推出萬元方案，搶食政策利多。

根據交通部觀光署統計，2024年台灣出國旅遊人次達1685萬，國人國旅更高達2.2億旅次，旅遊支出首度突破5000億新台幣，創歷年新高，顯示台灣市場持續看旺，也帶動各國今年在ITF加碼參展。

廣告 廣告

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年展覽規模已與2019年差不多，預期今年觀展的人數可以突破去年，超過30萬人以上。今年ITF各國友邦幾乎都有來，第一大展攤為日本，第二為韓國，美國則是睽違多年後回歸，攤位有旅行社、航空公司與地方政府單位，期望今年業者的營業額可以突破以往。

雄獅旅遊表示，2025年業績迎來2位數成長，普發萬元政策可望讓日韓、東南亞、國旅市場受惠，另國定假日變多帶來的連假效應、明年春節假期長達9天等，都讓業績值得期待。

可樂旅遊指出，配合行政院普發萬元，推出1萬元「梭哈」的旅遊產品，也推出7999元由韓國的方案，讓旅客多留點購物金，其他路線日本、泰國、越南也有不錯的優惠，預計政策可帶動增加2至3成的營業額。

易飛網表示，為了讓旅客無壓旅遊，推出國旅買4送2、越南和韓國萬元以下等產品。

旅遊電商平台KKday繼日前線上旅展起跑後，針對ITF線下旅展，今日也公布新一波優惠機票，主打日本、韓國、泰國、越南、港澳免萬元的來回機票。

Klook則自11月5日至14日，線上旅展祭出「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」 優惠，11月11日當天更於整點推出 8場「買1送1」瘋搶活動，最受歡迎的全球多座環球影城、迪士尼樂園都在內。

本土OTA平台AsiaYo今年首度參加ITF，旅展期間訂購麗星郵輪探索星號，即可免費贈送價值近萬的台灣奢華露營行程。

更多中時新聞網報導

服務擴及全齡 激發社會正能量

李玉璽穩戀許允樂朝結婚邁進

Rain相隔20年宣布再攻小巨蛋