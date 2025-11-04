ITF秒殺優惠 日本最高買一送一 越南8,999開搶 現場下單滿萬抽機票
2025年度最大旅遊盛會「台北國際旅展（ITF）」，將於11月7日至10日在南港展覽館盛大登場。易飛旅遊以主題「年終超值GO・春節好禮加“馬”送」強勢登場，祭出多重優惠搶攻年底與春節旅遊商機。
日本團體最高買一送一，韓國滑雪冰釣團第2人折$2,000加送上網卡，越南峴港5天破盤價$8,999起再送網卡，長程線最高第2人折$15,000，以及機加酒自由行第2人折$2,000等多項優惠。同時，也呼應政府普發萬元政策帶動的消費熱潮，易飛旅遊推出多元優惠方案，讓旅客以更超值的價格輕鬆規劃旅程，滿足不同族群的旅遊需求。
旅展期間蒞臨易飛旅遊攤位（J2412），現場下單還可參加抽獎活動，有機會獲得日本九州及香港來回機票等豐厚好禮，讓旅客買得開心、玩得超值。
此外，易飛旅遊線上旅展自10月17日搶先開跑，至11月10日止，同步釋出多項早鳥優惠，線上線下優惠同享，讓旅客輕鬆入手超值行程，開啟充滿期待的冬季與春季旅遊計畫。
冬戀冰雪國度！日本賞雪 × 韓國滑雪冰釣人氣爆棚
年終歲末，冰雪旅遊熱潮全面升溫，民眾紛紛開始規劃冬季出國行程，「賞雪、泡湯、滑雪、冰釣」成為歲末旅遊市場最夯關鍵字，尤其結合冰雪體驗與溫泉美食的行程更是詢問度爆表。
易飛旅遊「經典北海道破冰船三溫泉饗宴5日」熱氣球、雪樂園戲雪、冰上釣魚、旭山動物園、三大蟹，$38,900起，第2人現折$4,000；「夢幻東北雙溫泉饗宴5日」藏王樹冰、銀山溫泉、可愛萌狐、金蛇水神社、草莓吃到飽、品嚐牛舌美饌，$40,900起，兩人報名折$4,000；冬季超人氣的白川鄉合掌村夜間點燈活動專屬團「夢幻白川鄉合掌村點燈5日」，以限定季節與珍稀名額成為旅展搶購焦點，帶您一起置身童話般薑餅屋的世界中，限量席次銷售，$45,900起，旅展期間限定第二人折$2,000；除了以上經典賞雪行程，特別值得一提的是易飛旅遊包裝「九州神話戲雪伴自助溫泉5日」，以$24,900起的超值價格，成為今年冬季日本玩雪最平價的選擇之一。行程包含高千穗峽、馬背山、湯布院、太宰府天滿宮等經典景點，更特別安排冬季限定的雪盆戲雪體驗，讓旅客不用大傷荷苞，也能輕鬆感受雪國樂趣，旅展特惠第二人再折$2,000。
韓國則推出超高CP值冰雪方案，「韓國滑雪冰釣5日」天天出發，不進保肝，華川山鱒魚慶典、含雪場雪具6合1、甜美多汁草莓採果樂、北村韓屋村、精彩新塗鴉秀、明洞逛街，$15,900起；「易起賀歲．銀妝韓國飆雪5日」春節賀歲團，不進參肝，含雪場雪具6合1、銀色南怡島、魚飛溪谷冰川美景、草莓採果樂、最美星空圖書館2.0、明洞逛街，$25,900起，以上韓國商品，第2人最高折$5,000，再送每人網卡一張。
長程線春夏行程登場 歐洲、中東早鳥優惠同步開賣
易飛旅遊長程線春夏行程全面上架！全新推出「瑞士夏日漫遊13日」，一次體驗三大經典景觀列車，伯連納列車、黃金景觀列車與冰河列車國鐵段，盡賞阿爾卑斯壯麗美景；少女峰、白朗峰、馬特洪峰三大名峰完整收錄，更安排萊茵瀑布、日內瓦湖、盧加諾湖三大遊船，感受瑞士的山水詩意，每人$188,800起，旅展特惠再併用早鳥折扣，兩人同行第二人現折$13,000。
易飛旅遊五星好評的義大利、奧捷系列行程也同步參與旅展促銷，聖誕、春節及面具節熱門檔期最後席次，第2人現折$3,000，喜歡的民眾把握最後購買機會。
中東、亞非春遊線路同樣話題十足，推薦「藍色土耳其10日」，入住5晚五星飯店與1晚洞穴旅館1晚鄂圖曼住宿，博斯普魯斯遊船、體驗土耳其熱情之夜，1月指定出發驚喜價$39,900起；4月更可邂逅絢爛鬱金香季，浪漫花季行程熱銷中。深受年輕旅客喜愛的「沙漠傳奇‧埃及五千年精選10天」，含國內段航班、大埃及博物館參觀、全程五星住宿與尼羅河河輪體驗，3月限定出發，一口價$59,900起。
長輩安心玩！家庭出遊輕鬆選
有年長者同行或全家出遊，不妨參考「易起賀歲．四國採果戲雪 5 日」，星野集團飯店、道後溫泉散策、金刀比羅宮、大步危遊船、別子礦山小火車、保住三晚溫泉飯店，優惠價$59,888起，旅展同行第2人再折$6,000。或是選擇「魅力沖繩伴自助 4 日」朝聖亞洲最大水族館美麗海水族館，觀賞可愛海豚表演，系滿魚市場豐富海鮮物美價廉，讓您大飽口福，旅展特惠$19,900起，同行第2人再折$3,000。
破盤瘋搶！旅展限定抄底價
「越南狠殺中越5日」，以法式山城巴拿山、打卡地標佛手黃金橋、會安古城水燈祈福及迦南島碗公船體驗為亮點，行程更安排龍蝦風味饗宴，限時優惠每人只要$8,999起，再加贈旅遊網卡一張，全市場最低價，11/8（六）上午11:00起線上及旅展現場同步開搶，數量有限，售完為止！
「日本九州小資輕旅行促銷5日」，行程涵蓋御船山浪漫夜楓、嬉野茶染手作、童話小鎮湯布院、品嚐黑毛和牛與佐賀牛饗宴，$33,900起，旅展期間再享買一送一超值優惠。「長榮超Chill關西小資4日」杯麵博物館、京都車站、可愛兔兔神社、美食大集合錦市場、京都三大名水、燒肉大滿喫，$18,900起，旅展第二人再折2,000。
「真航易起飛．嬉遊濟州4日」，早去晚回、不進蔘肝，$13,900起，兩人同行，第二人折2,000，再送每人網卡一張。
「泰國破盤曼芭5日」彩虹沙灘俱樂部17合1、LV經典奇幻博物館、生猛流水蝦吃到飽，綠山動物園長頸鹿餵食趣、泡泡瑪特旗艦店，一口價$9,900起。
海上假期超Chill！郵輪早鳥優惠限時開搶
史上最大來台郵輪，MSC地中海郵輪·榮耀號，帶您體驗舒適海上渡假村、美食珍饈、精品大道，享受精彩娛樂表演，一同感受地中海郵輪充滿魅力的旅行假期！ 2026春夏航次全面開賣，第三、第四人最低$6,900起，旅展購買早鳥每房優惠$6,000。
歌詩達郵輪莎倫娜號以全新面貌回歸，完成艙房、餐飲、娛樂設施等全方位升級，打造「ENJOY MORE！」的嶄新體驗。春季5天/6天行程已全面開賣，最低第三人免費。
機加酒自由行 香港澳門成熱銷目的地
今年銷售暢旺的自由行「機加酒」商品，在旅展期間同樣推出超值優惠與多元選擇，最低免萬元起，人氣航點全面下殺。
其中「東京機加酒5日」與「大阪機加酒5日」現場祭出破盤優惠，$13,900起；今年爆紅的九州地區也不缺席，「宮崎機加酒5日」特別加贈租車優惠，旅展限定價$9,999起；而最受歡迎的「沖繩機加酒4日」精選那霸市區飯店、鄰近國際通，優惠價$9,999起，現場再加碼第2人現折$2,000。
除日本航線外，東南亞同樣推出旅展限定破盤價，「峴港機加酒5日」$8,999起、「曼谷機加酒5日」$9,999 起。
多航點、多選擇，無論想體驗東京時尚、大阪美食購物、宮崎慢旅風情或東南亞海島度假，都能在易飛旅遊旅展現場一次找到最超值的出遊方案，用最划算的價格輕鬆啟程。
香港航班密集、交通便利，近年更積極鎖定台灣市場推廣觀光與優惠活動，掀起高CP值城市小旅行熱潮。受惠於此，易飛旅遊香港機加酒產品訂單穩定成長，今年前三季相較去年同期更大幅成長逾三成。
同時，澳門旅遊熱度也持續升溫，隨著《水舞間》震撼回歸，再度引發話題。這場史詩級水上探險，融合頂尖高空雜技、舞蹈、戲劇化敘述與最前沿的水效科技表演，以全新版本驚艷登場，吸引許多旅客專程造訪，再次掀起觀光熱潮。
易飛旅遊推出「澳門水舞間精選機加酒3日」，含水舞間門票，每人$11,500起（含稅），兩人同行第二人再折$2,000；另有「香港機加酒3／4日」行程破盤價$6,588起（含稅），旅展現場再加碼贈送八達通卡（內含港幣50元），以及指定行程買一送一等超值優惠。
機票、訂房 線上旅展優惠加碼
2025 ITF旅展線上與現場同步開跑！國際機票推出超殺優惠，最低七折起，搶先規劃2026連假出遊行程。11月7日至10日限時優惠，國內外訂房5折起，輸入折扣碼【2025ITF】享最高回饋$300。「機加酒自由配」加購網卡買一送一，現場下單再加碼贈送亞洲網卡。出國必備票券全館85折，日韓網卡同步買一送一，限量優惠錯過不再！
華信假期獨家優惠 雙重好康一次享
易飛獨家「華信假期」，主打離島及金廈小三通市場，推出多款超值自由行方案：澎湖、金門買一送一，兩人同行每人僅$6,666起；再加碼「金廈小三通自由行」專屬禮遇，享貴賓室體驗與行李箱好禮。旅展期間優惠連環送，讓旅客提前輕鬆規劃假期，超值出遊一次到位。
10月剛推出的「愛心同行」專案，特別針對身心障礙族群與家庭設計，華信航空提供四人同行、買二送二優惠，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，即可享身心障礙者及陪同人員兩人免費，最低$9,888起，即可四人享受花東與離島的2天1夜小旅行，希望協助更多身心障礙家庭突破日常出行限制，安心共享幸福旅程。
