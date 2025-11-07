ITF「臺北館」感性登場 住宿、交通票券最低4折起開搶

▲ITF「臺北館」攜手臺北市優質業者，以「臺北感性」精神參展，展現臺北城市溫暖。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】「2025台北國際旅展」即日起至11月10日於南港展覽館1館盛大登場。臺北市政府觀光傳播局今（7）日舉辦「臺北館」開幕活動，由觀傳局副局長薛秋火攜手臺北市觀光品牌業者一同出席，為展館揭開序幕。今年「臺北館」設計靈感來自近年來深受日韓旅客喜愛的感性元素，從西門町的西門紅樓、彩虹地景，到溫暖、療癒的北投溫泉，以及懷舊復古的文學咖啡館等，這些打卡街景皆匯聚本次旅展「臺北館」中。展期間，民眾可自由穿梭於展館拍照打卡，並透過現場掃描 QR Code 獲得景點資訊，前往感受臺北獨具魅力的人文節奏與生活溫度。

廣告 廣告

觀傳局副局長薛秋火介紹，本次臺北館以「臺北趴趴GO：光映臺北·感性啟程」主題登場，結合西門紅樓為背景的「臺北時光隧道」影像動畫啟動光柱繽紛開展，呈現臺北市的發展與感動，邀民眾一同走進感性臺北。觀傳局表示，今年臺北市在《幸福城市指數》排行榜中躍升至全球第8名，超越東京與紐約，在城市治理獲得國際肯定，展現出臺北這座城市卓越的國際魅力！

而這次的臺北館也在捷運盃街舞大賽冠軍團隊「VHZ Dance Crew」與「熊讚」熱情活力的開場表演中揭開序幕，臺北捷運吉祥物「捷米」與北捷遊憩公司吉祥物「小隊長」也萌樣亮相，與現場觀眾熱情互動合照。

觀傳局介紹，本次「臺北館」集結臺北市知名老店、人氣旅宿品牌與文青魅力景點，帶來多項優惠交通及遊憩套票、住宿泡湯券與文青伴手禮，配合普發現金1萬元政策，祭出多項專屬優惠折扣，泡湯住宿券最低下殺4折！如原價1萬1,000元的北投水美溫泉會館雙人住宿券，特價只要3,999元、原價1萬6,740元的北投享溫泉住宿餐飲兩用券，也只要8,940元。璞旅集團住宿券限定優惠滿1萬元送500元現金折抵券，晶泉丰旅的晶華集團聯合住宿券更下殺萬元有找。此外，「臺北館」更推薦萬元超值組合，例如親子4人出遊，購買北投溫泉4人住宿券、北捷遊憩公司三貓套票與臺北精品咖啡商業發展協會咖啡伴手禮，萬元有找超划算。還有適合小資族兩人出遊可消費低碳組合，購買臺北捷運一日票禮盒搭配晶華集團品牌旅店住宿券，都是十分實用且划算組合，快來臺北館將你的普發1萬元放大享受！

另外，「臺北館」還有深受年輕人喜愛的質感伴手禮品牌「本願豆花店」、「臺北精品咖啡商業發展協會」、「聖比德伴手禮」與「明星西點咖啡館」，以及貼近日常便捷交通服務的「臺北大眾捷運股份有限公司」、「北北基好玩卡」及「北捷遊憩事業股份有限公司」多款主題交通套票；此外，近年爆紅的文青景點「榕錦時光生活園區」首度參加旅展，帶來多家品牌業者推廣城市慢遊與節慶氛圍的深度旅遊體驗。

廣告 廣告

在11月7日至10日4天展期間，「臺北館」安排一系列精彩活動，每日舞台節目除了品牌推廣活動，還特別規劃「臺北萬事通」互動體感遊戲，邀請民眾來挑戰，挑戰成功還有限量精美小禮物；民眾在臺北館當日消費累計滿800元，即可兌換「便攜旅行牙刷收納杯」、滿1,500元則可獲得「黑色收納旅行袋」，另外每天還有不同的DIY手作體驗。除此之外，今年「臺北館」更與基隆、新北及桃園館共同合作推出「集章轉轉樂」活動，民眾只要在旅展期間到4個展館消費，完成集章活動就可參加轉轉樂，免費加碼帶走限量城市紀念品，期待透過跨縣市聯合行銷，吸引更多國內外旅客到訪，帶動北臺灣四縣市觀光產業發展。

觀傳局指出，馬來西亞雪蘭莪州旅遊局首席執行官蔡依霖也特別率團參加臺北館開幕活動，顯見雙方城市友好，交流互動良好。今年度「臺北館」已經完成參加5場國內旅展，累計參觀人次與業者銷售金額都比去年同期成長30%，「ITF台北國際旅展」是今年度最後一場也是亞洲最具規模國際旅展，希望透過沉浸式主題展館活動與令國內外旅客都喜愛的感性元素打造「臺北館」，持續強化城市的國際能見度與觀光吸引力，邀請民眾一起走進臺北感性、輕鬆玩臺北！