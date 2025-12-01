ITTS東捷資訊助企業迎變局，SAP Cloud ERP上雲加速轉型
國際變局下的數位生存戰：AI 與雲端成關鍵競爭力
在全球經濟與科技浪潮持續變動之下，企業深感舊有 ERP 系統已成為制約營運、數位轉型與 AI 應用的「瓶頸」。面對供應鏈重構、雲端優勢加速以及 ESG 永續壓力，若仍倚賴十數年前架構、維護人力稀缺、資料孤島橫生的系統，企業將難以快速因應市場變化。
東捷資訊（ITTS）作為 SAP 在台灣金級合作夥伴，是最受客戶信賴與滿意度最高的顧問團隊，以「SAP Cloud ERP 上雲 ＋ 系統升級」為推廣重點，協助企業完成從On-Premise 到 Cloud 的數位躍進。透過標準化、智慧化、即時化的雲端營運架構，協助企業強化決策速度，實現營運敏捷與永續競爭力。
不只是技術升級，更是營運再造的全面革命
ITTS東捷資訊的專業顧問服務不止於系統導入，而是整合流程再造、變革管理與效益落地的全方位顧問服務。從業務流程梳理、系統診斷、模組選型、資料轉換、教育訓練到上線後的系統維運與效能監控，皆由東捷顧問團隊一站整合。這種 End-to-End 的導入模式，讓企業不只是「換系統」，而是真正開啟「智慧營運」的新篇章。
老系統難支撐數位轉型：美亞鋼管的痛點與突破
成立於 1959 年的 美亞鋼管，是台灣第一家專業鋼管製造廠，近年積極多角化經營，跨足旅館與建築開發。然而，其原有 AS/400 ERP系統已運行超過 30 年，造成維護困難、資料分散、流程延遲，財務月結需 15 天以上，嚴重影響決策效率與跨部門協作。
ITTS東捷資訊協助導入 SAP Cloud ERP Private 版本，全面重構財務、採購、銷售、庫存與生產流程，並導入標準化作業與即時報表功能。上線後，美亞鋼管的月結時間縮短至 7 天內完成，決策效率提升 50％ 以上；同時權限控管與資安強化、資料整合度提升，使企業能即時掌握營運全貌，建立了可支撐 未來永續管理的數據基礎，真正實現系統升級到營運升級的轉變。【美亞鋼管成功案例...】
高速成長的挑戰：數位無限用 SAP Cloud ERP 打造全球敏捷營運
數位無限軟體股份有限公司（Infinitix Inc.）成立於 2003 年，為雲端整合與 AI 算力管理的先行者，長期與 NVIDIA 等國際大廠合作，業務橫跨台灣、日本、韓國、新加坡與馬來西亞。隨著全球佈局擴張，企業痛點逐漸浮現：各地據點資料格式不一、報表彙整需人工整合、流程缺乏一致性、審計難追蹤。
ITTS東捷資訊協助導入 SAP Cloud ERP標準版，並在僅三個月內完成上線。升級後，全球據點財報格式統一、彙整效率提升 70％ 以上；內控流程自動化、資料正確度顯著改善，讓管理團隊能即時掌握營運績效。更重要的是，系統成為企業上市掛牌與國際審計的關鍵基礎。數位無限成功將 AI 與雲端技術融入管理決策，從區域型企業躍升為國際級智慧營運體。 【數位無限成功案例...】
雲端轉型成企業韌性基石：ITTS 帶領台灣邁向智慧營運時代
這兩個案例充分證明：當企業選擇合適的 SAP Cloud ERP 方案，並結合像 ITTS 東捷資訊這樣具備產業理解與導入經驗的顧問團隊，數位轉型將從「概念」落地為「日常營運」。
展望未來，ITTS東捷資訊將以「ACE王牌計畫」為核心發展策略，提供企業上雲端、零信任資安防護規劃、AI加值應用以及數據治理等永續解決方案，並持續協助企業導入 SAP Cloud ERP，並推廣端對端整合服務，透過結合顧客體驗CX/BX等商務增長服務應用，建立具備彈性、智慧與韌性的營運中樞。對於正尋求全球競爭力、加速決策與強化數據治理的企業而言，選擇 ITTS東捷資訊 ，就是選擇一條通往智慧企業的成功之路。
【了解更多】
此訊息由資訊:ITTS東捷資訊提供
