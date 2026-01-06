ITZY Lia 天鵝頸＋直角肩體態超完美！「不盲目增肌」減法運動與「零壓力」飲食清單全公開

（圖／取自 lia_loves___ IG）

韓國女團ITZY Lia 的美貌與身材管理一直是大眾關注的焦點。她不僅展現了緊緻的肌肉線條，那份從容、輕盈的狀態更讓人好奇她的保養秘訣。Lia的減肥法並非一味追求禁食，而是結合了高強度的偶像舞蹈訓練，與一種「佛系卻精準」的飲食邏輯。她主張不過度壓抑食欲，而是透過質量的選擇與心理的平衡，讓身體自然維持在最巔峰的狀態。

ITZY Lia 減肥方法：拒絕盲目練肌肉，追求體態優美

Lia的運動邏輯並非追求大塊肌肉，而是精準的「燃脂與線條雕塑」。

晨間啟動：每天早起固定進行拉伸與瑜伽，幫助喚醒身體，接著進行核心訓練以及大量練舞。

高燃脂加練：在排練之餘，她會增加 20 分鐘的原地跳躍，並搭配 3 組屈膝收腹與深蹲。非活動期間則轉向皮拉提斯與跳繩，專攻腹部與下肢線條。

策略調整：她強調不盲目增肌，而是根據當下的行程靈活調整運動量，優先確保儀態挺拔與體脂肪的管理。

（圖／取自 lia_loves___ IG）

ITZY Lia 減肥方法：聽從身體的飲食法，製造「自然熱量赤字」

Lia不主張極端的節食，而是透過精準的食材選擇與進食時機來維持身材。

乾淨碳水原則：她的餐盤裡會出現地瓜、玉米、全麥麵包等「原型澱粉」，搭配優質蛋白質與脂肪，偶爾攝取低糖水果解饞。

不想吃就不吃：這點是 Lia維持體重的關鍵。當她完全沒胃口時，絕對不會為了用餐而「硬吃」，藉此讓身體進入自然的熱量赤字狀態。

3 公斤預警：她容許自己有上下 3 公斤的浮動空間，一旦超過便會加強管理。與朋友聚餐時，也會養成「共食一份碳水」的習慣。

（圖／取自 lia_loves___ IG）

ITZY Lia 減肥方法：纖維與低卡的完美結合

沒有行程時，Lia 習慣睡晚一點並在中午 12 點到 1 點間享用簡單的早午餐。

小番茄隱藏吃法：她特別喜愛新鮮水果，尤其是將小番茄拌入蜂蜜與油醋，不僅酸甜開胃且熱量極低；蘋果與草莓也是她的常備名單。

飽足感秘訣：控體期間，她偏好加入豐富配料的沙拉，或選用蒟蒻豆皮壽司，熱量減半卻能維持飽足感。

高纖麥片：她維持著吃麥片的習慣，利用豐富的膳食纖維與礦物質來促進腸胃蠕動。

（圖／取自 lia_loves___ IG）

ITZY Lia 減肥方法：控體期的小技巧，細嚼慢嚥與口味選擇

代餐輔助：在緊急的體重控制期，她會使用代餐來精準控制熱量攝取。

選你所愛：Lia認為減肥要長久，必須「選自己喜歡的」。例如沙拉醬可以挑選喜歡的口味（避開高油高糖即可），這樣才更有動力持之以恆。

慢速進食：養成細嚼慢嚥的習慣，讓大腦有足夠時間接收飽足訊號，從根本上減少過度進食的可能。

（圖／取自 lia_loves___ IG）

