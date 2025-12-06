IU仙氣登AAA紅毯 優雅銀灰色禮服美成這樣

IU（李知恩）登AAA紅毯。翻攝自line TV



韓國演藝圈年度盛事2025 Asia Artist Awards（AAA）今（12/6）晚在高雄世運主場館登場，目前星光大道紅毯已開場，IU（李知恩 ）穿著一襲銀灰色平口禮服登場，露出優雅香肩，長髮飄逸狂飄仙氣，微笑對台下的粉絲們揮手、比心。

今年AAA星光熠熠，典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，出席陣容豪華，包括林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、TWS、AHOF、KISS OF LIFE、YENA等人氣歌手；戲劇方面，除IU外，還有朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利與日本男神佐藤健等大咖共襄盛舉。

