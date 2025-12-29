「IU前男友」李濬榮被爆大頭症 竟對助理暴走大吼

【緯來新聞網】由男團U-KISS出身而轉戰戲劇的「寶藏男孩」李濬榮，以《苦盡柑來遇見你》裡「IU前男友」英凡打開知名度，更在《D.P：逃兵追緝令》、《弱美男英雄class 2》等多部影視作品中展現出色演技，進而成為全能型藝人，近期他在動作喜劇《特務不受控》飾演傲慢的頂級巨星「姜佑宇」，李濬榮談及要詮釋患有大頭症、目中無人，連生活起居都要助理全權照料的頂級巨星，這樣的人設讓他備感壓力，「這個角色的性格和我完全相反，所以很難」。

李濬榮在動作喜劇《特務不受控》飾演傲慢的頂級巨星「姜佑宇」。（圖／中天提供）

他也直率地表示，「我本人從來沒有像姜佑宇那樣走紅過，也沒有那種隨時享受特權的生活」，於是他花了很多心思去貼近角色，而劇中他遇到不如他意時，就會對助理或者其他人大吼大叫，這也讓他引以為戒，「我從拿到劇本時，一直想『千萬不要像姜宇元那樣生活』，雖然這角色有很多地方很不錯，但他的性格我完全不想學，是我不喜歡的類型」，但他在拍攝吼叫的戲時卻相當紓壓，「我平常說話從來沒用過那種分貝，頂多提高語氣，幾乎不會用喊的，第一次試著喊時，導演一喊『OK』，我突然覺得爽快又舒坦，原來我也可以這樣大叫」。



李濬榮在《特務不受控》與柳仁英初次相見，就直接全身脫光與她激烈對峙，突破形象成為一大笑點，劇中李濬榮在更衣室換衣服的途中，被柳仁英一不小心把布簾扯掉，讓他全身赤裸地暴露在外，嚇得只能隨便用條布來遮掩，整個場面相當狼狽，李濬榮提及這場戲是他進劇組拍攝的第一場戲，對於演員及劇組工作人員都還不熟識，「拍攝的時候感覺很尷尬且壓力很大，而且起初以為只要露出上半身」，卻沒想到那場戲想要拍出連下半身都是毫無遮掩的感覺，「突然變成連下半身也要脫光，不得不匆忙鍛煉，我一邊反覆背台詞，一邊做伏地挺身、仰臥起坐和其他運動，拍完那部戲後，我既後悔沒有提前鍛煉，又慶幸自己能在短時間內完成訓練」。

劇中李濬榮與相差13歲的柳仁英展開戀愛。（圖／中天提供）

劇中李濬榮與相差13歲的柳仁英展開戀愛，對李濬榮來說他坦言這也是一大挑戰，「一開始真的很擔心能不能表現出好的化學反應，柳仁英前輩是我的大前輩，所以很擔心萬一我哪裡做不好怎麼辦」，不過兩人磨合後，默契極佳，除此之外，劇中設定就像「母胎單身」一樣，對於愛情相當笨拙，李濬榮表示因為自己很早就出道，所以戀愛經驗也少，這反而有助自己的詮釋，「因為我現實中戀愛經驗真的不多，大概就兩、三次，因為我18歲出道，公司管理很嚴，而且因為是後來才加入團體，跟哥哥們資歷差很大，所以我是特別管理對象」。《特務不受控》週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

