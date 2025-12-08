「IU前男友」李濬榮變蒼井優初戀！ 導演爆料吻戲花絮

蒼井優（左）與李濬榮在片中有一段唯美初戀。天馬行空提供

昨天在高雄主持「ACON 2025」音樂節的李濬榮，首度主演的日本電影《東京計程車》即將於12月24日在台上映。片中他與日本大滿貫影后蒼井優對戲，兩人還有親密吻戲，讓李濬榮直呼緊張。

偶像出身的李濬榮，近年在韓國陸續以《弱美男英雄Class 2》、《苦盡柑來遇見你》等劇打響演員名號，這次首次挑戰演出日本電影，還演出蒼井優的初戀，兩人有在舞池跳舞、擁吻的對手戲，讓導演山田洋次爆料李濬榮知道自己與女神蒼井優有親密吻戲時，一度很緊張，但是當真正開拍時，立刻很專業地完全投入演出。李濬榮也說：「多虧山田洋次導演對情感的細膩掌握，我很自然就投入角色。」

蒼井優在片中演繹了菫年輕美好的無果初戀、充滿隱忍與壓抑的婚姻生活，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難。天馬行空提供

該片是日本殿堂級導演山田洋次執導的第91部作品《東京計程車》，邀請了國寶級影后倍賞千惠子與國民偶像木村拓哉擔綱主演，演繹一段笑淚交織的人生悲喜劇。

年輕時期的菫找來大滿貫影后蒼井優（左）詮釋，她對於自己能飾演倍賞千惠子的年輕時期表示非常榮幸。天馬行空提供

倍賞千惠子在片中飾演一位年輕時飽受磨難的女性菫，年老又孓然一身的她，決定在前往養老院度過餘生的路上，最後回望記憶中每一個東京角落，因而與木村拓哉飾演的計程車司機，開啟了一段美好旅程。年輕時期的菫找來大滿貫影后蒼井優飾演，這也是蒼井優第六次出演山田洋次的導演作品。

蒼井優喊話讓木村拓哉到日本各地開計程車

木村拓哉飾演一名計程車司機。天馬行空提供

蒼井優對於此次再度加入山田洋次的劇組，她坦言非常開心，同時也對於自己能飾演倍賞千惠子的年輕時期表示非常榮幸，簡直是夢想成真。首映會上，她也特別向山田洋次導演提議，「我們現在有《東京計程車》，但日本還有46個都道府縣，可以繼續拍《大阪計程車》、《新潟計程車》、《北海道計程車》，我想看到木村拓哉繼續在各地開計程車！」對此，木村拓哉也欣然答應，「既然如此，那就出發吧！」



