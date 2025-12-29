「IU前男友」李濬榮迷戀單親媽

「寶藏男孩」李濬榮以《苦盡柑來遇見你》的「IU前男友」英凡一角打開知名度，近期他在中天娛樂台熱播的動作喜劇《特務不受控》飾演傲慢巨星「姜佑宇」，戀上由柳仁英飾演的菜鳥特務，同時也是大13歲的單親媽媽「林睿恩」，2人譜出浪漫又爆笑的戀曲。

李濬榮劇中和柳仁英初見面時，正在更衣室換衣服，女方一不小心把布簾扯掉，讓他全身赤裸被看光，整個場面相當狼狽。這場戲是他拍攝的第一場戲，跟劇組工作人員都不熟，感覺尷尬又壓力大，而且以為只要露出上半身，沒想到下半身也要脫，讓他匆忙現場鍛鍊肌肉，「我一邊反覆背台詞，一邊做伏地挺身、仰臥起坐等運動，拍完那場戲後，後悔沒有提前健身。」

不曾大紅享受特權

角色有大頭症又目中無人，連生活起居都要助理照料，稍不滿意還會大吼大叫，李濬榮坦言，這樣的人設讓他備感挑戰，也讓他引以為戒，「角色和我完全相反，他的性格我完全不想學，是我不喜歡的類型，所以很難。」他也直率地表示，「我本人從來沒有像姜佑宇那樣走紅過，也沒有那種隨時享受特權的生活。」

李濬榮和相差13歲的柳仁英展開戀愛，一開始擔心能不能表現出好的化學反應，經過磨合後默契極佳。人設是「母胎單身」，對於愛情相當笨拙，他也老實招認，自己戀愛經驗很少，大概就2、3次戀情，「因為我18歲出道，公司管理很嚴，而且是後來才加入男團U-KISS，跟哥哥們資歷差很大，所以我是特別管理對象。」劇情逗趣豐富的《特務不受控》周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。