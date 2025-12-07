「IU前男友」連2晚炸場高雄！ 李伊庚無懼醜聞飆唱Energy夯曲韓文版
韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）昨（6日）晚落幕，緊接著「ACON 2025」音樂節今晚在高雄世運主場館登場，擔綱主持的李濬榮繼昨晚大秀舞功後，今晚也準備了特別舞台！
曾經是偶像！李濬榮演歌雙棲
李濬榮曾是二代韓團U-KISS成員，除了是該隊忙內也是主rapper，隨後從偶像跨界拍戲的他，今年也在《苦盡柑來遇見你》飾演IU的媽寶前男友，在戲劇、歌唱圈都交出亮眼成績單，今晚也大飆新歌〈Insomnia〉，展現截然不同的舞台魅力。
李伊庚唱〈多愛我一天〉韓文版大飆高音
此外，昨晚在AAA獲頒最佳選擇獎的李伊庚，今也再度登台表演，還特別選唱Energy曾翻唱成〈多愛我一天〉的音樂團體7Dayz的韓文夯曲〈내가그댈〉，賣力地大飆高音，讓全場歌迷聽得超滿足。
李伊庚先前爆出桃色風波，先是遭爆料出鹹濕對話，沒想到對方隨後又改口是AI生成的對話記錄，之後又翻盤表示「證據都是真的」，態度反覆讓李伊庚的經紀公司喊告。昨李伊庚得獎時也提及先前爆發的私生活爭議，還喊話「一定會抓到造謠者」
只是李伊庚已因此退出綜藝節目《玩什麼好呢？ 》，還隔空向朱宇宰及HAHA喊話，「HAHA 哥，宇宰哥。 謝謝你們。」只是李伊庚唯獨沒提到節目主持人劉在錫的名字，引發外界熱議。
ACON票房不如預期
AAA在10週年之際首度移師台灣舉行，除了有昨天的頒獎典禮，今還加碼舉辦了ACON 2025音樂節。演出卡司包括NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜YENA、KISS OF LIFE、QWER共13組歌手將輪番登場，預計帶來將近4小時、演唱逾50首的精彩表演。
只是相較於昨晚AAA頒獎典禮5.5萬人的滿座，今天的ACON的票房似乎不如預期，在拍攝主持人的畫面時，鏡頭也拍到世運主場館空一大半，美中不足。
