IU勇奪6獎卻抱憾！ AAA後台曝懊惱心聲：想跳TWS撒嬌舞

IU昨晚在AAA頒獎典禮拿走6項大獎，十分風光。翻攝IG@iu_edamofficial

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）昨（6日）在高雄世運主場館開獎，抱走最大獎年度最佳演員等6獎的IU，會後在後台受訪時突懊惱表示，「想做TWS的撒嬌舞！」

IU這次來到高雄參與AAA盛會，透露心情大好，「一抵達高雄機場就被熱情迎接，還有人直接喊我的名字，讓我心情很好。表演也超好玩，我和觀眾一起尖叫、一起唱歌。坐在我旁邊的朴寶劍整場嗨翻，感覺氣氛又被他推上一層樓。典禮結束時真的有點捨不得。」

IU最愛MEOVV的演出！懊惱沒跳到TWS撒嬌舞

IU除了分享拿獎喜悅，還透露很喜歡貓系女團MEOVV的舞台演出，她透露，「後台其實有個投票區，我投給了姜有皙和MEOVV。因為我對有皙既感謝又有點過意不去，所以就像金明替銀明應援那樣替他投票。MEOVV的舞台是我第一次現場看到，真的太棒了，看得目不轉睛。」

TWS人氣正夯，連IU的姪子都是他們的粉絲。翻攝STARNEWS

IU昨晚也以歌手大前輩之姿，看了許多後輩偶像的表演，她先是笑稱自己應該是能看到最多表演的幸運兒，隨後懊惱地說：「但我剛好錯過了TWS的舞台，我的姪子是他們的狂粉，本來想拍舞台給他看的…還有他們的撒嬌舞challenge，如果鏡頭cue到我，我一定會用『姪子啊，你有在看嗎？』的心情參加，但最後沒被點到。不過看其他藝人玩得害羞又認真，還是覺得很可愛、很享受。」

崔代勳（右）被cue到撒嬌時，金裕貞在旁狂笑。翻攝LINE TV

崔代勳豁出去咬著小指撒嬌。翻攝LINE TV

輪到金裕貞（右）被cue到撒嬌時，朴寶劍拿手機拍得很開心。翻攝LINE TV

IU也提到來到高雄參與AAA的前一天，正在與邊佑錫合拍新劇《21世紀大君夫人》，也有和邊佑錫提到隔天要去AAA，兩人還聊到若是新劇播出反應很好，受到觀眾喜歡，或許明年劇組有機會受邀AAA，加碼分享兩人的對話花絮。



