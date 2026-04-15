IU和邊佑錫互撩曝戀愛關鍵！《21世紀大君夫人》粉紅泡泡好甜
IU攜手邊佑錫主演的浪漫韓劇《21世紀大君夫人》南韓首播收視告捷，話題爆棚，前兩集快進節奏加上IU可帥可甜，加乘大方放送邊佑錫養眼肌肉，IU甚至眼神拉絲狂撩邊佑錫飾演的王室繼承人，霸氣展開一段私生女與大君的契約婚姻，懸念與瞹昧感期待值拉好拉滿。
IU和邊佑錫互撩太好嗑
IU在《21世紀大君夫人》劇中頂著「小三生的私生女」公開身分，無懼流言成為財閥集團核心人物，而邊佑錫則是無法發聲、沒有選擇權的攝政王，也是「被身份困住的人」，前兩集浪漫插敘了彼此是校友「學長學妹」的邂逅回憶，當命運將兩人推向契約婚姻之路，假戲真作會碰撞出什麼樣的火花？讓劇迷忍不住不停追下去。
IU化身「霸總」女追男
特別的是，IU化身霸總角色，前兩集就展開「女追男」狂撩邊佑錫攻勢，開播就換了9套衣服，加上土味直白的告白「昨天才見面但我已經很想你」、「你看電影，我看你就好」，令人嘴角忍不住失守。IU分享詮釋角色的心情表示，這次的演出和自己的個性差異非常大，角色特質更加衝動直率，甚至帶點戲謔感，她為此特別調整聲音語氣與表演節奏，切換「霸氣與撒嬌」不同風格，希望提升人物層次與立體感。
邊佑錫：一旦覺得可愛就完蛋了
而與IU演出關鍵對手戲的邊佑錫，坦言劇中兩人在學生時期射箭場首次相遇，就是「心動的開始」，他覺得自己飾演的王室繼承人在當下的感受是「怎麼會有女生這樣對我？」，笑言比起心動更像是覺得對方很可愛，甚至大方說出「一旦覺得可愛就完蛋了」，將近告白的感受，戀愛感粉紅泡泡電力滿滿，尤其他在前兩集大方放送結實身材養眼畫面，與IU同框張力十足，滿足高顏值高糖對劇迷眼睛非常友好的氛圍（比心）。
《21世紀大君夫人》誘人追不停
前兩集除了女追男拉扯「假婚姻」與「真感情」，第二集乾脆讓兩人緋聞意外曝光，當全國民眾都知道兩人可能有在一起，他們的未來會如何發展，王室和平民能否突破階級界線成為心靈伴侶，這些都成為誘人繼續追看的重要關鍵。
邊佑錫因《背著善宰跑》爆紅全亞洲後，睽違兩年的回歸登場《21世紀大君夫人》，他坦言雖然有壓力，但會把關注轉化為動力，而IU則是以角色的霸總語氣喊話「我們的目標是業界第一」，兩人幕後互動可愛感也超圈粉，令人期待。
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