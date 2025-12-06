IU喜奪AAA最大獎 獨享1分鐘煙火秀

IU奪下 AAA「年度最佳演員」。翻攝LINE TV



韓國頒獎典禮「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，AAA）今（12╱6）在高雄世運主場館登場，大賞「年度最佳演員」頒給IU（李知恩），她在近的煙火陪襯下享受這份榮耀。

IU特別感謝《苦盡柑來遇見你》的工作人員和公司團隊以及粉絲，還溫暖關心現場5萬名觀眾，「你們站在這麼久，比在台上的我們在更累、更餓也更辛苦，真的很感謝你們」。

AAA放起璀璨煙火。翻攝LINE TV

多次上台領獎的IU幽默地說觀眾可能會覺得怎麼又是她，隨後笑說：「但是很抱款，我以後打算會更常出現，讓你們看到煩為止。」

另外，IU也奪下「傳奇女歌手獎」，她驚訝地說：「我今天是演員耶！」突然拿到歌手獎讓她有點不知所措，但也承諾明年會更努力開唱，獻上「歌手IU」的舞台。

