IU奪歌手獎愣住3秒！GD「驚喜空降」嗨翻5萬人

娛樂中心／王靖慈報導

亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來10週年，今年更首度移師到台灣的高雄舉行。頒獎典禮於昨（6）日在世運主場館揭獎，讓現場5萬粉絲嗨翻，沒想到南韓知名女星IU當晚以「演員身分」抱走「10年傳奇Solo女歌手獎」，獎項公布時讓她當場愣住！另外「10年傳奇Solo男歌手獎」則由亞洲巨星GD（權志龍）奪下，他以令人意想不到的驚喜方式現身，瞬間讓全場粉絲驚呼聲不斷。

廣告 廣告













IU在6號的頒獎典禮上表現亮眼，奪下了極具份量的「10年傳奇Solo女歌手獎」。她以優雅灰色平口長禮服亮相，動作俐落又氣質，香肩與鎖骨直接成為全場焦點。在這次頒獎典禮上，IU原本是以演員身分出席，完全沒有預期到自己會與歌手獎項有關。因此，當主持人宣佈她獲得「女歌手獎」時，讓她當場愣住，隨後才露出甜美微笑，真實可愛的反應也讓現場其他嘉賓和粉絲們感到相當開心。IU上台後也誠實說出心聲：「突然間拿到這個獎，讓我一時間真的不知道怎麼辦，真的很抱歉。」她坦言在看著這麼多優秀的藝術家們帶來精彩的表演，突然想起自己也是能站在舞台上的歌手，甚至喊話粉絲：「明年我會更努力開唱，成為更努力唱歌的IU！」這段真情流露的致詞讓台下粉絲大聲為IU喝采。





IU定格3秒奪傳奇大獎甜笑畫面曝 GD「驚喜空降」嗨翻5萬人全場尖叫！

GD在個人IG限時動態轉發。（圖／翻攝自「xxxibgdrgn」IG）





至於「10年傳奇Solo男歌手獎」則由GD帥氣奪下，可惜他當天缺席典禮，但現場用一段30多秒精華影片空降舞台大螢幕。只見GD穿著華麗黑色西裝外套、淺色襯衫，頭頂招牌黑色毛帽帥氣依舊。大螢幕一播放致詞影片，全場立刻尖叫聲炸裂。GD在影片中手捧獎盃，用短短幾句話致謝，表示：「很開心能得到這個獎。」並感謝一路支持他的粉絲們，也承諾會帶來更多更好的音樂作品。

原文出處：IU定格3秒奪傳奇大獎甜笑畫面曝 GD「驚喜空降」嗨翻5萬人全場尖叫！

更多民視新聞報導

TWICE現身日本！ 子瑜「反差感」穿搭網暈爛

日男戀上國小同學媽媽！「21歲差」姐弟戀內幕曝

林倪安疑控當高志綱小三！昔「單車辣照」再次挖出

