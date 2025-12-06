IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！

娛樂中心／江姿儀報導



南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。





IU抵台參加AAA「狂比大心」寵粉 忍痛拒收小泡芙…打卡甜喊：愛台灣粉絲！

IU抵台參加AAA，親切揮手跟粉絲打招呼，雙手比出大愛心。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

南韓頒獎典禮AAA今（6日）、明（7日）將在台灣舉行，多位人氣韓星已飛來台，其中被南韓人譽為「國民妹妹」的32歲女星IU（李知恩）也在粉絲歡迎下抵台。她隨興扎起一頭秀髮，上身穿黑色皮外套，下身搭配淺藍牛仔褲，機場穿搭休閒輕鬆，又不失時尚。淡妝凸顯出臉蛋甜美、氣質清純，肌膚白皙、氣色紅潤，她還親切揮手跟粉絲打招呼，甚至雙手比出大愛心。

IU抵台參加AAA「狂比大心」寵粉 忍痛拒收小泡芙…打卡甜喊：愛台灣粉絲！

IU（左圖、右圖中）最愛台灣國民零食是巧克力口味的小泡芙。（圖／翻攝自Threads@sunsetrollercoaster）





IU抵台參加AAA「狂比大心」寵粉 忍痛拒收小泡芙…打卡甜喊：愛台灣粉絲！

IU抵台打卡甜蜜告白台灣粉絲。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

現場粉絲特別準備IU最愛的台灣零食小泡芙想送給偶像，雖然IU忍痛拒收，但她抵達下榻的飯店後，在個人IG發限時動態，大字寫下「愛台灣粉絲」。只見她舉起Q版IU的飲料杯，靠近鏡頭合影打卡，右上角貼上台灣粉絲團的應援餐點，表達對台灣粉絲滿滿的愛。事實上，IU並非首次來台，她相當寵愛台灣粉絲，過去曾數次在台灣舉辦演唱會，還苦練中文與台語，向粉絲打招呼、演唱中文歌。

IU抵台參加AAA「狂比大心」寵粉 忍痛拒收小泡芙…打卡甜喊：愛台灣粉絲！

IU相當寵愛台灣粉絲，過去曾數次來台開唱。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）









