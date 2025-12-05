IU抵台熱情「飯撒」掀暴動 暖心PO限動喊：愛台灣粉絲

IU抵台，許多粉絲熱情接機。（圖／翻攝自 IG@dlwlrma）

韓國重量級頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）將於明（6日）在高雄國家體育館（世運主場館）盛大舉行，眾多韓星陸續抵台，引爆南台灣追星熱潮。其中備受期待的《苦盡柑來遇見你》女主角 IU（李知恩）於5日抵達小港機場，現場瞬間被大批粉絲擠爆，尖叫聲不斷。稍早，IU也寵粉更新限動開心喊：「愛台灣粉絲」。

IU一現身小港機場，立刻掀起震耳欲聾的「IU！IU！IU！」應援浪潮，面對熱情的接機人潮，IU不僅揮手打招呼，還多次比出手指愛心，甚至轉身 360 度向四方粉絲送出愛心，親切程度讓全場尖叫不斷，她也不忘向媒體與機場工作人員致意，暖心應對展現超強親和力。

IU抵達小港機場，熱情「飯撒」。（孫伊萱攝）

近年不少韓星喜愛台灣零食，而「義美小泡芙」更是粉絲送禮首選，先前IU曾被拍到在「下班路」奔向小泡芙的可愛模樣，引起話題。這次接機時，也有粉絲準備了義美小泡芙想送給她，但由於安全規範，她只能禮貌婉拒。然而返回飯店後，她成功收到台灣粉絲團精心準備的應援餐盒、飲料等食物，讓她相當驚喜。

IU更新IG限動開心喊：「愛台灣粉絲」。（圖／翻攝自 IG@dlwlrma）

稍早，她也更新IG限動，分享收到的應援禮物。照片中，IU手拿一杯印有可愛Q版人物插圖的飲料杯，露出開心笑容，並寫下「我愛台灣粉絲」向大家傳遞滿滿愛意。而台灣粉絲看到偶像如此寵粉，也相當感動。

