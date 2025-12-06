IU抵台360度「飯撒」掀暴動 IG限動甜告白：我愛台灣粉絲

IU昨天抵達台灣，發限動開心分享台灣粉絲送的零食。翻攝自IG、Threads@@ore._.oo授權提供



南韓重量級頒獎典禮 AAA（Asia Artist Awards）10週年首度移師台灣，今（12/6）將在高雄國家體育館（世運主場館）盛大舉行。眾多韓星昨（12/5）陸續抵台，其中以《苦盡柑來遇見你》女主角IU（李知恩）最受矚目，一抵達高雄小港機場，現場立即被粉絲擠得水洩不通，尖叫聲震耳欲聾。

IU昨天現身後，全場立刻響起震天的「IU！IU！」呼喊聲，她滿臉笑容揮手致意、連續比出手指愛心，還轉身360度向四周粉絲「飯撒」，親切度滿分，讓現場驚呼聲不斷。她也不忘向媒體與機場工作人員一一點頭致意，展現十足親和力。

廣告 廣告

IU抵達飯店後貼出一則IG限動，只見她手拿一杯印有她個人Q版形象的飲料，露出開心笑容並寫下 「我愛台灣粉絲」。

事實上，近年最受韓星寵愛的台灣零食非「義美小泡芙」莫屬，先前IU曾因奔向粉絲送的小泡芙而引發話題，這次機場也有粉絲準備了同款零食，不過基於安全規範，她只能禮貌婉拒。如今她收到台灣粉絲團送上的應援餐盒與飲品，特別拍照分享，再度讓粉絲們激動直呼「太寵粉了！」

今年AAA星光熠熠，典禮由IVE張員瑛 與2PM李俊昊共同主持，出席陣容豪華，包括林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、TWS、AHOF、KISS OF LIFE、YENA等人氣歌手；戲劇方面，除IU外，還有朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利與日本男神佐藤健等大咖共襄盛舉。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生