IU曬絕美自拍驚現「1亮點」 網友瘋喊：跟我一樣！

亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來10週年，今年更首度選定在台灣的高雄舉行。人氣超高的IU就拿下許多大獎，也在典禮後發出多張美照，但卻有眼尖的台灣網友注意到1亮點，意外掀起一波討論熱潮。





IU對鏡照意外讓網友注意到她還在用iPhone14。（圖／翻攝自IG ＠dlwlrma）

韓國女星IU在AAA拿下6項獎，包括Hot Trend獎、Fabulous獎、Legendary Solo獎、Best Couple、Best Artist獎，還有最大的「年度最佳演員」獎。她今（8）日就在IG發出一系列美照、典禮側拍，其中2張對鏡拍就意外變成台灣網友注意的焦點，照片中IU拿著藍色的iPhone14，身穿黑白相間樣式的平口禮服，配上V字設計的項鍊。有網友表示，「跟IU撞手機了」、「韓國最有錢的女歌手應該就是IU了吧，她把賺的錢很多都拿來做善事，然後自己還在用舊手機」、「跟我一樣用iPhone14（硬要蹭）」、「苦過來的人更懂得民間疾苦」、「原來跟IU用同一隻手機同樣的配色好榮幸」。

IU曬神顏對鏡拍吸逾7200人留言！台灣粉絲驚見「1亮點」急喊：跟我一樣

IU今年拿項6座獎，曬出照片感謝粉絲。（圖／翻攝自IG ＠dlwlrma）

貼文發出後，許多粉絲都留言表示「歡迎妳再來台灣高雄」、「找回密碼第一篇是AAA」、「終於找回密碼」、「終於找回密碼，IU好美」、「謝謝妳來高雄」。有另外一位網友表示，怎麼知道IU是不是在台灣？看後面的時鐘就好，引發其他人笑翻表示認同。









