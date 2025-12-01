IU李知恩愛用香水公開！髮香噴霧、身體乳、香水一次看，還有私下持香小秘訣
IU 是韓國公認的「國民妹妹」，以乾淨的嗓音和超強的創作實力席捲韓國樂壇！從〈Good Day〉、〈Palette〉到近年的〈Love Wins All〉，她一直都是能把每個世代都圈住的 Solo 女歌手；同時她在戲劇表現也一樣很亮眼，〈德魯納酒店〉、〈我的大叔〉都讓她拿下國民演員等級的評價！不只唱歌演戲，IU 的穿搭、甚至她的香味偏好，也都讓讓粉絲效仿。
近期 IU 在粉絲平台上難得分享了自己在簽售會上噴的香水，一支是清新花香，另一支是成熟的木質調。她過往在綜藝、訪談裡也曾提過自己愛用的香味偏好，這次編輯整理了 IU 曾親口認證的香水清單，想跟著她一起變香噴噴的 Uaena 一定要收藏！
IU罹患耳咽管開放症、償清家中負債、替員工加薪，從高人氣到被討厭「得失心不需太重，學習善待自己很重要。」
IU愛用香水1：BULY 1803 安地斯馬鞭草與黑海羅勒香水
貼文中第一款提到的香氛就是 Buly 的安地斯馬鞭草與黑海羅勒香水，這支常被形容是「清晨的空氣被陽光喚醒的味道」IU 還說這支香水的同款身體乳她也會使用。
以清新草本為主軸，乾淨、明亮又帶點鮮綠活力，前調的檸檬與馬鞭草像一口剛切開的柑橘，清脆又帶點微酸感，中調加入橙花和苦橙葉，柔和卻不失清爽，最後的麝香與草本調收得乾淨俐落，留下一種純淨的體香感，是一款越聞越讓人放鬆的自然系香味。
BULY 1803法式花園香氛，用蔬菜、瓜果、香草打造新鮮甜美的田園氣息
IU愛用香水2：Kilian Paris 麝香烏木淡香精
貼文分享的第二款香水則是 Kilian Paris 麝香烏木淡香精，IU 在貼文中表示「這支味道存在感強、很讓人上癮，是她近期很喜歡的一款香水」這支成熟木質調香水以麝香、沉香為主軸，前調是淡淡的玫瑰與香料，中調的麝香、沉香與琥珀慢慢推上來，溫熱又厚實，後調以木質、零星煙燻與深麝香收尾，性感但不張揚，是一種靠近才會被吸住的成熟魅力。
【美妝說書人】Kilian Paris 2023正式登台！威士忌、琴酒等酒香香水太醉人、專櫃設計像Bar、必買香水推薦(附完整香水與價目表)
IU愛用香水3：Acqua di Parma 高貴茉莉花女性淡香精
Acqua di Parma 高貴茉莉花女性淡香精是 IU 曾親口分享過的愛用香水之一。這款以茉莉為核心的花香調香水，就像一束剛從庭院摘下的白花，純淨、優雅，又帶著輕柔的亮度，氣味乾淨、不張揚，非常符合 IU 一直以來偏好的清爽花香系。
前調由卡拉布里亞檸檬、西西里檸檬與粉紅胡椒開場，明亮又清新，像陽光灑在花園石徑上的第一道光；中調以義大利茉莉為絕對主角，搭配橙花、木蘭或玫瑰，層次豐富、細膩，像風吹過花叢的柔軟香氣。後調則以檀木、廣藿香、麝香與香草慢慢收尾，溫暖沉穩卻不厚重，留下耐聞的白花餘韻，整體香氣像漫步在清晨的花園，帶著淡淡香草與奶香感，乾淨、優雅，又不會過於濃郁。
IU愛用香水4：diptyque 感官之水髮香噴霧
髮香噴霧是 IU 過去在直播中曝光過的小秘訣，她說自己有時候不會特別噴香水，反而會換成噴髮香，因為這樣散出來的味道更自然、也不會太濃烈，她私下最常用的就是 diptyque 感官之水髮香噴霧。
以橙花、苦橙葉為主，清新又帶點柔和甜感，噴在髮絲會有自然擴散的香氣，輕盈、不會過度濃郁，前調以橙花和柑橘開場，像陽光灑在白襯衫上的溫暖香氣，中調的橙花油與苦橙葉帶來微微的青草感，後調以麝香輕柔收尾，乾淨得像自然體香，很貼近 IU 一直以來喜歡的清爽中性香。
IU 的香水品味就像她本人一樣，有著柔軟與深度的雙重魅力！清新明亮的花香、冷靜沈穩的木質，她的選香都藏著甜又有底氣的反差，下次約會、上班想換個香氛，不妨試試看她的同款香。
ATINY必收！盤點 ATEEZ 成員私下愛用香水，同款收藏清單一次看
韓星娜璉、金珉奎、金惠奫、惠利…都愛的香水竟然都出自它！必買8款人氣推薦
BTS 柾國愛用香水大公開！清新皂感、柔軟玫瑰…5款私香一次Get
【香氛研究所】禁忌香水你敢噴嗎？大麻香調、費洛蒙香水、罌粟花香真相解密
