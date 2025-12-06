IU榮獲AAA最大獎！煙火狂放1分鐘 狂上台怕觀眾看膩
韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）在高雄世運主場館揭曉，以《苦盡柑來遇見你》演員之姿來台參與盛會的IU，今晚拿獎拿到手軟，一舉抱回最大獎年度最佳演員等6座獎項，還獲得高雄世運的煙火加持祝賀，最為風光。
IU今拿下AAA今晚的最大獎，獲得年度最佳演員，她在領獎前，典禮主辦方還施放將近1分鐘的煙火狂賀，連IU都忍不住抬頭張望，她在領獎時說：「今天想先和比家人還親密的《苦盡柑來遇見你》團隊說聲謝謝。今天拿了好多獎，卻一次都沒提到公司同仁，真的很感謝IU團隊的每一位。」IU也不忘向粉絲喊話，甜讚：「你們是我最大的力量。」
IU也幽默地說：「或許你們會有點看膩了，但我希望今後能更常、更常地見到大家。」不忘感性地說：「我愛你們。」IU今除了獲得年度最佳演員，還獲頒情侶獎、Fabulous獎、Hot Trend獎、最佳演員、最佳傳奇歌手獎等肯定。
