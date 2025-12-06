IU榮獲AAA最大獎！煙火狂放1分鐘 狂上台怕觀眾看膩

IU今拿下典禮最大獎，高雄世運主場館也施放煙火慶祝。翻攝STARNEWS

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）在高雄世運主場館揭曉，以《苦盡柑來遇見你》演員之姿來台參與盛會的IU，今晚拿獎拿到手軟，一舉抱回最大獎年度最佳演員等6座獎項，還獲得高雄世運的煙火加持祝賀，最為風光。

IU今天瘋狂上台拿獎，連忙感謝工作人員。翻攝STARNEWS

IU今拿下AAA今晚的最大獎，獲得年度最佳演員，她在領獎前，典禮主辦方還施放將近1分鐘的煙火狂賀，連IU都忍不住抬頭張望，她在領獎時說：「今天想先和比家人還親密的《苦盡柑來遇見你》團隊說聲謝謝。今天拿了好多獎，卻一次都沒提到公司同仁，真的很感謝IU團隊的每一位。」IU也不忘向粉絲喊話，甜讚：「你們是我最大的力量。」

廣告 廣告

IU拿獎時將近1分鐘的煙火秀給足驚喜。翻攝MTN

IU也幽默地說：「或許你們會有點看膩了，但我希望今後能更常、更常地見到大家。」不忘感性地說：「我愛你們。」IU今除了獲得年度最佳演員，還獲頒情侶獎、Fabulous獎、Hot Trend獎、最佳演員、最佳傳奇歌手獎等肯定。



回到原文

更多鏡報報導

朴寶劍AAA前任大集合！剛和IU拿情侶獎 又和金裕貞、惠利放閃

當著5萬人告白IU！ 舒華重現《苦盡柑來》Wink名場面全場融化

震驚！趙震雄宣布退出演藝圈 《信號2》播不播？電視台說話了