IU橫掃AAA 6大獎！獲年度最佳演員 高雄世運放煙火1分鐘慶祝超壯觀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
南韓年度頒獎典禮2025 Asia Artist Awards昨（ 6）日於高雄世運圓滿落幕。而本屆最大獎由「年度最佳演員」IU（李知恩）拿下，在她登台領獎時，世運場內施放了近1分鐘的煙火，以最高規格款待，且無論是台上藝人還是底下的觀眾看到後都驚喜不已。
當晚IU以主演韓劇《苦盡柑來遇見你》摘下本屆最大獎「年度最佳演員」，上台後她首先感謝該劇的林尚春作家、金元錫導演，還有其他《苦盡柑來遇見你》團隊們。接著，她也謝謝經紀公司的工作人員還有粉絲，「真的很謝謝EDAM跟IU TEAM，還有讓我不致於迷路、我親愛的Uaena們（IU粉絲名）。」
而IU也向來到高雄參加典禮的觀眾們致意，因為比起台上的藝人們，觀眾長時間等待，還不能吃東西相當辛苦，認為今晚是多虧大家才能留下如此美好的回憶，讓這個晚上變得如此美好，由於IU當晚頻繁上台領獎，她也開玩笑說：「大家今天一直看到我可能會覺得厭煩，雖然很抱歉，但我之後會更頻繁出現，讓大家看到膩為止，愛大家，謝謝。」
此外，值得注意的事，IU除奪下「最佳情侶」、「年度最佳演員」的演員獎項外，還接續獲得「Fabulous」、「Hot Trend」、「最佳藝人」、「10大傳奇歌手」等歌手獎，讓她發表感言時，忍不住笑說，自己明明是以「演員」身份出席，如今拿到歌手獎有些不如何是好，但她承諾之後會更努力推出好得作品，「成為更努力唱歌的IU。」
