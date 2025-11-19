IU男友來了！李鍾碩寵粉爆表 牽手抱抱摸頭殺全開⋯甜到全場尖叫

記者林汝珊／台北報導

男神李鍾碩睽違2年訪台，16日於台北 TICC 台北國際會議中心舉辦粉絲見面會《2025 LEE JONG SUK FANMEETING in TAIPEI》，李鍾碩照顧粉絲向來親力親為，今年見面會突破寵粉極限。開場一登場就帶來專為台北場粉絲準備的韓流天王PSY破億金曲〈New Face〉，化身電動小馬達，超級性感的骨盆舞動作，加上微微敞開的白色襯衫內搭灰色背心，展現超高誠意。

廣告 廣告

李鍾碩好心情掩不住，馬上搶先透露和申敏兒共演的漫改韓劇《再婚皇后》剛好在台北見面會前正式殺青，因此狀態相對地輕鬆許多。活動前，李鍾碩邀請粉絲透過信件傾訴入坑成為粉絲的契機，選中的粉絲有人從小學六年級到大學畢業支持到現在，也有男性粉絲坐在第一排，發言時全身發抖，害羞地說李鍾碩本人帥到他心臟快停止。

李鍾碩跳起舞來相當可愛，讓粉絲全都融化。（圖／網銀國際影視提供）

接著李鍾碩親自抽選現場留言紙條時，看到有位粉絲寫下：「我和男朋友一起來看你，但是我今天的男朋友是你！」讓他忍不住好奇找到這組情侶，女粉絲說完入坑契機後，笑說是因為男朋友長得很像李鍾碩，兩人才會開始交往，其他粉絲驚呼男友真的神似李鍾碩，李鍾碩笑著關切男生心情是否還撐得住，男生害羞地說，自己也有看《黑話律師》，謝謝女友邀請並大喊「我愛你」，讓李鍾碩讚這對情侶真的很相配，希望兩人以後也可以一起觀賞他的作品，幸福地交往下去。

遊戲環節，李鍾碩做出帥氣又可愛的飛吻動作，還親自牽著粉絲上台跳舞蹈挑戰，粉絲邀請他一起跳〈Whiplash〉，李鍾碩大方答應，結果粉絲緊張到動作僵硬．只顧著看著李鍾碩跳舞，紳士地安慰抱抱粉絲，還使出摸頭殺，台下粉絲羨慕到快暴動！選唱《機智醫生生活》OST〈Aloha〉，歌詞寫著對摯愛的信任與永恆不變的約定，就是想對粉絲說的話，現場飄滿粉紅泡泡。

李鍾碩以為即將進入尾聲的時候，螢幕播出粉絲製作的驚喜應援影片，將종덕（官方手燈吉祥物）帶到台灣各個景點遊玩，表達對李鍾碩的深厚感情，最後特別排字應援告白「李鍾碩完全就是我的菜」，看得李鍾碩既害羞又感動，表示有人支持喜愛，在生活中成為很大的力量，誠摯地說：「那我以後要很努力活下去，你們永遠是我自信的來源，你們是一直在支持我的人，未來也會努力管理我自己，延遲老化，努力演戲，還想再挑戰校園戲！」

最後尾聲，李鍾碩別出心裁地選唱韓國新生代搖滾樂團Nerd Connection的歌曲〈Good Night, Good Dream〉，彷彿是向With輕柔地道晚安，粉絲大聲呼喊安可，李鍾碩立刻回應期待，以新生代男團TWS〈plot twist〉，爽朗清新的招牌笑容融化眾人，結束難忘夜晚。

更多三立新聞網報導

毫無前兆！男星突倒地20分鐘搶命「肋骨被壓裂」病因曝：再抽菸就會死

獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女

獨家／邵奕玫被貼「問題學生」遭全班排擠 痛喊我沒有錯⋯委屈真相曝光

開唱倒數！TWICE攻佔高雄「7地標全亮」捷運全線包下城市級應援啟動

