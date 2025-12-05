IU降臨高雄參加AAA！心痛婉拒小泡芙 曬美照打卡：愛台灣粉絲

娛樂中心／蔡佩伶報導

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉辦。今（5日）大批韓星搭機來台，吸引眾粉絲擠爆現場接機，其中，IU抵達小港機場時，也向粉絲一一揮手致意，隨後也發出限動高喊：「愛台灣粉絲」。

IU抵台之後，面對熱情的粉絲們，不只揮手打招呼，還比出手指愛心，展現親民的一面，值得注意的是，雖然IU當下忍痛拒絕粉絲贈送的台灣零食「義美小泡芙」，但事後她回飯店收到台灣粉絲團的應援食物，她也一一在IG限動打卡分享，值得注意的是，IG還高舉一張貼有她Q版照片的飲料，開心直呼「我愛台灣粉絲」，表達對於粉絲的喜愛。

本屆AAA 頒獎典禮由 IVE 成員張員瑛攜手「韓國男神」李俊昊共同主持，出席名單更是豪華到爆，包含金曲歌王林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER 等人氣團體與歌手。戲劇方面，包括憑《苦盡柑來遇見你》 IU 、朴寶劍，以及潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利，日本男神佐藤健等大咖。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力

IU高喊：「愛台灣粉絲」。（圖／翻攝自IG）

