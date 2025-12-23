娛樂中心／綜合報導

韓國人氣明星IU，12月初到高雄，參加AAA頒獎典禮，她特別拍攝VLOG記錄，分享許多幕後花絮，包括與朴寶劍在後台的搞笑互動，還有在飯店自己享用台灣零食，吃了泡芙、牛軋糖、還有洋芋片，影片一上傳就掀起話題。

演員朴寶劍vs.IU：「哈囉IUTV的粉絲，很高興見到你們，我是朴寶劍，我是IU。」

對鏡頭開心打招呼，人氣韓星IU跟朴寶劍，12初到高雄，參加AAA頒獎典禮，兩人後台的搞笑對話，全被IU記錄下來。

廣告 廣告





演員朴寶劍vs.IU：「今天的穿搭概念是什麼呢？，我是斑馬哈哈哈哈，那你是什麼呢？，我今天是騎白馬的王子，（我們是）斑馬加上白馬王子，對啊哈哈，王子跟馬是分不開的組合嘛。」

IU把這趟旅程拍成vlog，除了典禮的幕後花絮，也分享自己在飯店，獨自享用的台灣零食。





IU高雄AAA行程拍成VLOG #-#飯店吃台灣零食全曝光

ＩＵ開箱在高雄吃的零食。（圖／翻攝IU Official）









演員IU：「在高雄的最後一天，這是我一個人開派對零食的畫面。」

開心地介紹自己吃了啥，包括泡芙、巧克力、牛軋糖，還有海苔口味的洋芋片，引發網友討論，而同樣掀起話題的，還有張員瑛。





IU高雄AAA行程拍成VLOG #-#飯店吃台灣零食全曝光

張員瑛分享在高雄喝的手搖飲。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）









典禮期間，張員瑛趁著空檔喝飲料，只見她一口接著一口，眼睛還放大，像是驚呼這怎麼這麼好喝，有多愛台灣的手搖飲呢，看看她的IG就知道。

一系列美照中，不忘跟手搖飲來張自拍，這回被張員瑛欽點的是冬瓜檸檬、還有烤糖奶蓋紅，立刻引起粉絲直呼，好想喝同款，韓國明星難得來台，一舉一動都是焦點，也讓台灣味掀起話題。





原文出處：IU高雄AAA行程拍成VLOG #-#飯店吃台灣零食全曝光

更多民視新聞報導

《好運來》高海生謝幕！余政鴻拼到「失聲」4天 變臉3.0瘋狂命運劃下震撼句點

【李哥陪你跨年】Faker 舉辦中國成都見面會 一票難求被黃牛炒到二萬人民幣起跳

葉丙成涉洩漏性平案當事人個資 遭處5萬元罰鍰

