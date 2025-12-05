IU、朴寶劍降臨高雄超親民！CORTIS首次來台全員帥氣亮相

一年一度的AAA頒獎典禮本屆首度移師高雄舉辦，將於明（6）日起一連兩天在高雄國家體育場盛大登場，大批藝人陸續抵台，包含朴寶劍、IU、潤娥、男團Stray Kids以及新人團體CORTIS都已經降臨高雄，現場盛況空前，上千名粉絲擠爆高雄小港機場，就為了目睹偶像一面！

今日第二批藝人由李俊昊打頭陣步入機場大廳，隨後惠利、潤娥、金裕貞等多位人氣演員也都現身，其中朴寶劍今天身穿灰色上衣搭配黑框眼鏡，展現滿滿文青氣息，不僅熱情與粉絲揮手，還親自收下粉絲寫的信件，再現以往親民又有禮貌個性。曾共同主演韓劇《苦盡柑來遇見你》的IU也一身輕便地走進大廳，不停轉身揮手照顧到四面八方的粉絲，也開心向粉絲們比愛心，親切舉動讓現場瞬間暴動。

廣告 廣告





朴寶劍、IU抵達小港機場。圖／台視新聞

韓國新生代男團CORTIS也抵達小港機場，今年八月正式出道的他們，上月才在MAMA頒獎典禮奪下新人獎，今日5位成員趙雨凡 、MARTIN、金主訓、嚴成玹、安乾鎬首度來到台灣，就算全身包緊緊也抵擋不住粉絲的熱情，成員們不斷向前往機場接機的粉絲們點頭致意，誠意滿滿！







