IU、朴寶劍、舒華、佐藤健都來了 她抵高雄熱到脫衣！他親切收信粉絲哭了
2025的第10屆Asia Artist Awards（AAA）盛典，今年首度移師高雄，即將於6日、7日兩天在世運主場館舉行。各路南韓頂級巨星昨（12/4）、今（12/5）已陸續抵達高雄小港機場，現場湧入約2、3千名粉絲，尖叫聲不斷，機場一度擠到水洩不通，場面盛況空前。
今日首批抵達的藝人包括i-dle舒華、李濬榮、IVE與LE SSERAFIM等，舒華在韓國出發時穿著一襲米色大衣，但抵達高雄時已經熱到脫掉，只見她穿著典雅白色蕾絲長袖外搭紅色背心現身，大批粉絲高喊「舒華！」她親切揮手回應。
即將要和舒華在7日的《ACON 2025》搭檔擔任主持人的李濬榮，則以墨鏡、黑帽全副武裝低調現身，一度讓粉絲驚呼「那是誰？」稍早另一班班機中，他穿著厚帽T抵台，與因炎熱脫掉外套的舒華形成強烈對比。兩人將和Cravity Allen與KiiiKiii Sui一同主持7日的ACON音樂節。
擁有超高人氣的IU李知恩，這次以「女演員」身份訪台，她以低馬尾造型亮相，聽到現場千名粉絲齊喊「IU」瞬間害羞比愛心。和IU曾在《苦盡柑來遇見你》合作的朴寶劍抵台時，以身穿灰色上衣、黑長褲的率性打扮現身，一走出入境口便特地先朝粉絲揮手打招呼，之後一路慢行前往停車場；途中看見粉絲高舉應援布條，他再次停步收信，雖因動線無法久留，他也頻頻鞠躬致意。被他親手接下禮物的粉絲更是激動到落淚。
與IU、朴寶劍在《苦盡柑來》合作的影后文素利、姜有皙此次也來台參加AAA，姜有皙身穿黑衣害羞揮手，而文素利則以墨鏡、長袍、高筒靴強勢登場，氣場震懾全場。
將在AAA擔任主持人的2PM李俊昊，一現身便引發熱烈歡呼，曾和他在《歡迎來到王之國》合作演CP的潤娥也現身。潤娥打扮低調、近乎全素顏抵台，精緻五官依舊亮眼，一路親切揮手，氣質滿分。
惠利上個月才剛來台參加品牌開幕，今天又飛來台準備參加AAA，她以一身全黑休閒服亮相機場，途中特地停下腳步接下粉絲親手遞上的信件，不但揮手致意，還送上飛吻與臉頰愛心，親和力爆棚。
女團LE SSERAFIM成員許允真、洪恩採、SAKURA、KAZUHA無遮面抵台，見到粉絲熱情喊叫全程揮手回應。高雄天氣炎熱，金采源、一葉、恩採一下機便脫掉外套，邊走邊示意打招呼。離開前，恩採更對鏡頭比出愛心，萌度爆表。
IVE也隨後抵達小港機場，領頭的是身穿大衣氣勢滿滿的安俞真，其他成員多以口罩遮臉，僅Gaeul未戴口罩，對粉絲露出燦爛笑容。雖然時間短暫，但她們仍不忘向粉絲揮手致意後迅速上車離開。
最後抵達的是這次AAA堪稱「日方代表」的日本男星佐藤健，雖然他整個人穿褐色針織高領上衣、戴黑色漁夫帽，造型低調全身包緊緊，仍不減巨星風采，親切對左右兩邊夾道歡迎的粉絲揮手，讓全場激動狂喊「砂糖！」（佐藤健暱稱），最後他在工作人員的護送下上車離開。
更多太報報導
化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人
高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工
殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 14 小時前 ・ 70
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 9 小時前 ・ 49
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 84
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 170
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭
2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於明天起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵台掀起熱潮。其中韓流超人氣男神朴寶劍今（5）日下午現身小港機場，粉絲原本就擠得水泄不通，剛踏出通道立刻引發現場刺耳的尖叫聲。一走出入境大門便展現「寵粉代表」本色，全程親切指數爆表。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 36
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 12 小時前 ・ 6
88歲周遊寶刀未老！遠征日本「登全球夫人大賽」 超狂排場曝光
88歲資深藝人周遊（阿姑）受邀參加2025年日本全球夫人大賽，日前已和老公李朝永以及宣昶有夫婦一同前往日本東京，並於3日上台走秀。周遊透露，主辦單位田丸樹博社長特別邀請日本知名藝人中島史惠到台灣會面邀請，讓她倍感榮幸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火
台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 22
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 1 天前 ・ 6
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
鄭秀文捲香港大火風波！正面回擊酸民質疑 不視禱告為廉價為恥
香港新界大埔「宏福苑」社區於上月 26 日發生重大火警，造成超過 159 人罹難，不少藝人也在第一時間為受難者祈福。香港天后鄭秀文日前透露自己在拍攝空檔趕往教堂參加祈禱會，希望以祈禱為災民帶來力量，卻遭部分網友質疑「只會祈禱、不見捐款」，引發熱烈討論。她今（5）日再度發文，以長文澄清整起爭議，強調自己當天就已捐出港幣 100 萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話