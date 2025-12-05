IU、朴寶劍、舒華、佐藤健都來了 她抵高雄熱到脫衣！他親切收信粉絲哭了

AAA、ACON將於12/6、12/7在高雄世運舉行，大批韓星抵小港機場，粉絲接機擠得水洩不通。Threads@ore._.oo、wh_07.14授權提供



2025的第10屆Asia Artist Awards（AAA）盛典，今年首度移師高雄，即將於6日、7日兩天在世運主場館舉行。各路南韓頂級巨星昨（12/4）、今（12/5）已陸續抵達高雄小港機場，現場湧入約2、3千名粉絲，尖叫聲不斷，機場一度擠到水洩不通，場面盛況空前。

今日首批抵達的藝人包括i-dle舒華、李濬榮、IVE與LE SSERAFIM等，舒華在韓國出發時穿著一襲米色大衣，但抵達高雄時已經熱到脫掉，只見她穿著典雅白色蕾絲長袖外搭紅色背心現身，大批粉絲高喊「舒華！」她親切揮手回應。

i-dle舒華落地小港機場，即將擔任ACON音樂節主持人。Threads@wh_07.14授權提供

即將要和舒華在7日的《ACON 2025》搭檔擔任主持人的李濬榮，則以墨鏡、黑帽全副武裝低調現身，一度讓粉絲驚呼「那是誰？」稍早另一班班機中，他穿著厚帽T抵台，與因炎熱脫掉外套的舒華形成強烈對比。兩人將和Cravity Allen與KiiiKiii Sui一同主持7日的ACON音樂節。

《苦盡柑來遇見你》李濬榮落地小港機場，打扮低調仍親切揮手。Threads@wh_07.14授權提供

擁有超高人氣的IU李知恩，這次以「女演員」身份訪台，她以低馬尾造型亮相，聽到現場千名粉絲齊喊「IU」瞬間害羞比愛心。和IU曾在《苦盡柑來遇見你》合作的朴寶劍抵台時，以身穿灰色上衣、黑長褲的率性打扮現身，一走出入境口便特地先朝粉絲揮手打招呼，之後一路慢行前往停車場；途中看見粉絲高舉應援布條，他再次停步收信，雖因動線無法久留，他也頻頻鞠躬致意。被他親手接下禮物的粉絲更是激動到落淚。

IU李知恩來台參加AAA，容光煥發向粉絲揮手。Threads@ore._.oo授權提供

朴寶劍落地小港機場，超親民還主動收粉絲信。Threads高雄美食地圖朋友拍攝、授權提供

與IU、朴寶劍在《苦盡柑來》合作的影后文素利、姜有皙此次也來台參加AAA，姜有皙身穿黑衣害羞揮手，而文素利則以墨鏡、長袍、高筒靴強勢登場，氣場震懾全場。

將在AAA擔任主持人的2PM李俊昊，一現身便引發熱烈歡呼，曾和他在《歡迎來到王之國》合作演CP的潤娥也現身。潤娥打扮低調、近乎全素顏抵台，精緻五官依舊亮眼，一路親切揮手，氣質滿分。

惠利上個月才剛來台參加品牌開幕，今天又飛來台準備參加AAA，她以一身全黑休閒服亮相機場，途中特地停下腳步接下粉絲親手遞上的信件，不但揮手致意，還送上飛吻與臉頰愛心，親和力爆棚。

女團LE SSERAFIM成員許允真、洪恩採、SAKURA、KAZUHA無遮面抵台，見到粉絲熱情喊叫全程揮手回應。高雄天氣炎熱，金采源、一葉、恩採一下機便脫掉外套，邊走邊示意打招呼。離開前，恩採更對鏡頭比出愛心，萌度爆表。

女團LE SSERAFIM飛抵高雄，成員開心向接機粉絲飛吻。Threads@wh_07.14

IVE也隨後抵達小港機場，領頭的是身穿大衣氣勢滿滿的安俞真，其他成員多以口罩遮臉，僅Gaeul未戴口罩，對粉絲露出燦爛笑容。雖然時間短暫，但她們仍不忘向粉絲揮手致意後迅速上車離開。

女團IVE落地高雄，粉色頭髮的Gaeul是唯一露出全臉的成員。Threads@wh_07.14授權提供

最後抵達的是這次AAA堪稱「日方代表」的日本男星佐藤健，雖然他整個人穿褐色針織高領上衣、戴黑色漁夫帽，造型低調全身包緊緊，仍不減巨星風采，親切對左右兩邊夾道歡迎的粉絲揮手，讓全場激動狂喊「砂糖！」（佐藤健暱稱），最後他在工作人員的護送下上車離開。

佐藤健雖然包緊緊，仍親切向粉絲揮手。Threads@yu_ching_kuo___00126授權提供

