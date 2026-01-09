IU、李鐘碩新年穿情侶裝！聚會影片「1細節」被抓包 粉絲喊：低調放閃

記者王培驊／綜合報導

韓劇《瑞草洞》演員群在新年期間私下聚會，意外掀起話題。包括男主角李鐘碩（李鐘奭）、女主角文佳煐，以及姜有皙、柳惠英、林成宰、尹筠相等人齊聚餐廳迎接新年，氣氛相當熱絡。其中，柳惠英於1月8日公開一支聚會VLOG影片，完整記錄六人在餐廳聊天、用餐的過程，畫面輕鬆自然，也讓粉絲一窺演員們私下相處的模樣。

柳惠英公開聚會VLOG，其中有李鐘碩、文佳煐、姜有皙、林成宰、尹筠相等人。（圖／翻攝自류혜영레몬과밀치회 YT）

不過影片曝光後，李鐘碩的穿搭卻意外成為討論焦點。有眼尖網友發現，他在聚會中所穿的外套，與女友IU近期曝光的穿搭高度相似。原來在1月5日，演員李妍曾於IG限時動態分享與IU的合照，當時IU身上所穿的巴黎世家外套，被粉絲比對後，認出與李鐘碩於聚會影片中所穿款式一模一樣。

李鐘碩（左）的穿搭卻意外成為討論焦點。（圖／翻攝自류혜영레몬과밀치회 YT）

由於IU的合照先於聚會影片曝光，加上柳惠英是在1月8日才上傳VLOG，時間點的巧合也讓網友紛紛猜測，兩人是否在新年期間「情侶同款穿搭」，低調放閃卻被粉絲抓包。相關畫面隨即在社群平台引發熱議，「IU李鐘碩穿情侶裝」關鍵字迅速登上討論，不少網友直呼「太甜了」、「新年就被餵糖」。也有粉絲提到，兩人自2022年公開認愛至今已交往近4年，感情狀態穩定。

演員李妍在限動更新與IU合照，兩人在《21世紀大君夫人》中有合作。（圖／翻攝自IG @kiteleeflying）

網友留言更是一面倒祝福，有人表示「因為《聽見你的聲音》喜歡上李鐘碩，因為音樂喜歡上IU，最喜歡的兩個韓國明星在一起了，希望一直幸福」，也有人笑說「該結婚了」、「這對真的太低調了」，認為兩人即使交往多年，依舊選擇用最自然的方式相處。

